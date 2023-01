Mini2P, Il microscopio che esplora il cervello

La Chan Zuckerberg Initiative, fondata da Mark Zuckerberg e da sua moglie, la dottoressa Priscilla Chan, ha assegnato una sovvenzione di 5-6 milioni di corone norvegesi (circa 500.000- dollari) al Kavli Institute for Systems Neuroscience dell’Università norvegese di Scienze e Tecnologia. Il denaro servirà a sostenere lo sviluppo e la condivisione del mini-microscopio dell’istituto, il Mini2P, che può essere utilizzato per registrare l’attività cerebrale in topi vivi e in movimento. “Riteniamo che il Mini2P sia una soluzione rivoluzionaria ed è fantastico che ci sia stato concesso un sostegno per condividere questa conoscenza e questa tecnologia con il resto della comunità di ricerca. Mini2P consente ai ricercatori di guardare nel cervello vivente e di studiare come migliaia di cellule nervose interagiscono e danno forma al senso del luogo e alla memoria, tra le altre cose”, ha dichiarato Edvard Moser.

I professori e premi Nobel Edvard Moser e May Britt Moser sono i direttori fondatori del Kavli Institute e attualmente ne sono i direttori scientifici. “Da come ci sembra di capire, ci sosterranno ancora più persone in seguito. Quindi questo è un modo fantastico per ottenere fondi. E forse Chan e Zuckerberg possono essere un modello per altri che vogliono finanziare la ricerca”, ha dichiarato May-Britt Moser alla NRK, la Norwegian Broadcasting Corporation. “Il progresso della tecnologia di imaging per contribuire ad ampliare i confini di ciò che possiamo vedere e misurare ed è fondamentale per la nostra missione di curare, prevenire o gestire tutte le malattie entro la fine di questo secolo. Siamo entusiasti di sostenere il lavoro di Edvard Moser dell’Università norvegese di scienza e tecnologia e del suo team globale di ricercatori nello sviluppo e nella condivisione di nuove tecnologie di imaging che approfondiranno la nostra comprensione della salute e delle malattie”, ha scritto la dott.ssa Priscilla Chan, cofondatrice e co-CEO della Chan Zuckerberg Initiative, in un’e-mail all’istituto.

Il Kavli Institute utilizzerà i fondi per sviluppare l’uso del Mini2P con ricercatori e laboratori di tutto il mondo (Italia compresa). Questi sono: