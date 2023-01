L’aggiunta delle noci può avere effetti benefici sulla dieta

Un nuovo studio, condotto dai ricercatori dell’Indiana University School of Public Health-Bloomington, ha scoperto che l’aggiunta di un grammo di noci alla dieta di bambini e adulti, che normalmente non mangiano noci, migliora la qualità della dieta e l’assunzione di alcuni nutrienti poco consumati e importanti per la salute pubblica. “Sebbene il consumo di noci sia già promosso nelle Linee guida dietetiche per gli americani come parte di un modello alimentare sano, i consumatori spesso non ne mangiano abbastanza insieme a cereali integrali, frutta e verdura”, afferma il dottor Thiagarajah, ricercatore principale dello studio e docente senior di nutrizione presso la Scuola di salute pubblica dell’Indiana University di Bloomington. “Il consumo insufficiente di alimenti nutrienti come le noci, nell’ambito di una dieta bilanciata, può provocare carenze di nutrienti. Se aggiunte alla dieta, le noci portano a piccoli vantaggi nutrizionali per tutta la famiglia”, aggiunge la dottoressa.

Per i genitori e i tutori, assicurarsi che i bambini e gli adolescenti assumano tutti i nutrienti di cui hanno bisogno può essere una sfida. Questo è uno dei pochi studi che prende in esame la dieta tipica di bambini e adulti e simula come la semplice aggiunta di noci alla dieta possa aiutare a raggiungere un migliore stato nutrizionale. Incorporare le noci negli spuntini e nei pasti può essere un’opzione facile da considerare per adulti e bambini come parte della loro dieta.

Panoramica dello studio

Sono state utilizzate tecniche avanzate di modellazione statistica per verificare cosa accadrebbe aggiungendo un grammo di noci alla dieta giornaliera tipica di quasi 8.000 americani che attualmente non mangiano noci. Le informazioni sulla salute e sulla dieta dei partecipanti sono state ottenute dal National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), un’indagine trasversale rappresentativa a livello nazionale sulle persone che vivono negli Stati Uniti. Le informazioni sono state analizzate per fascia d’età (4-8 anni, 9-13 anni, 14-18 anni, 19-50 anni, 51-70 anni, 71 anni e oltre) e per sesso. “Volevamo innanzitutto vedere come l’aggiunta di una manciata di noci alla dieta tipica degli Stati Uniti potesse modificare l’assunzione di nutrienti che destano preoccupazione per la salute pubblica, identificati dalle linee guida dietetiche statunitensi per il 2020-2025, tra cui potassio, fibre alimentari e magnesio“, spiega il dottor Thiagarajah. I ricercatori hanno quindi valutato la qualità della dieta con e senza l’aggiunta di un grammo di noci utilizzando l’Indice di Alimentazione Sana 2015 (HEI-2015).

I risultati in sintesi

L’aggiunta di un grammo di noci alla dieta tipica degli americani ha prodotto i seguenti risultati:

Per quanto riguarda l’indice di alimentazione sana (ad esempio, qualità della dieta): la qualità della dieta è migliorata in modo significativo per tutte le età e i generi. Sono stati osservati miglioramenti per la categoria dei frutti di mare e delle proteine vegetali (ad esempio, più frutti di mare e proteine vegetali), nonché per il rapporto tra grassi insaturi e saturi (ad esempio, meno grassi saturi).

Per ciò che riguarda i nutrienti di importanza per la salute pubblica dalle Linee guida dietetiche per gli americani 2020: miglioramento significativo dell’assunzione di fibre in tutte le categorie di età e sesso.

È aumentata la percentuale di adulti che superano la dose giornaliera raccomandata di potassio. Una tendenza simile è stata osservata tra i bambini e gli adolescenti (4-18 anni).

Ha ridotto la percentuale di adulti, bambini e adolescenti con assunzioni inferiori al fabbisogno giornaliero di magnesio e folato. Riduzione dell’inadeguatezza di rame e zinco per la maggior parte dei gruppi di età e sesso.

Tra le limitazioni di questo studio c’è il fatto che per la modellazione sono stati utilizzati dati autodichiarati di 24 ore di dieta e che sono soggetti a errori di misurazione dovuti a grandi variazioni giornaliere nell’assunzione di cibo. Sebbene questo studio modellistico dimostri un potenziale impatto nutrizionale positivo del consumo di noci, sono necessari ulteriori studi osservazionali o studi clinici randomizzati ben progettati per confermare questi risultati. Comunque, questo studio modellistico dimostra chiaramente che piccoli cambiamenti nella dieta con alimenti ricchi di nutrienti come le noci possono avere benefici significativi sull’assunzione di nutrienti e sulla qualità della dieta.