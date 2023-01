Kevin Feige spiega perché il pubblico non si stancherà mai dei cinecomics

Kevin Feige ha spiegato perché il pubblico non si stancherà mai dei cinecomics, chiamando in causa anche Via col Vento.

Kevin Feige è il capo dei Marvel Studios, e considerando il suo ruolo, durante il podcast di The Movie Business ha provato a spiegare per quale motivo, a suo parere, i cinecomics non stancheranno mai il pubblico. Feige non si è soffermato solo sui film Marvel, ma in generale su tutti i cinecomics.

Ecco le sue parole:

Spesso mi hanno fatto questa domanda, ma non ne ho capito mai il senso. Mi sembra come se ai tempi di Via col Vento qualcuno avesse chiesto ai produttori quando si finiranno di fare i film tratti dai romanzi. Non mi risulta che il pubblico si sia stancato dei film tratti dai libri, e chi non legge i fumetti non si rende conto che è lo stesso tipo di cosa. I personaggi Marvel hanno 80 anni di storie alle spalle, e parliamo di molti dei racconti più belli tratti dai fumetti. Noi abbiamo il privilegio di prendere quelle storie e di portarle sullo schermo. E poi i cinecomics si stanno adattando a generi diversi, e questo è un altro motivo per cui non ci si stancherà mai dei film sui supereroi.

Sempre nello stesso podcast il boss dei Marvel Studios ha parlato anche della formula dei lungometraggi Marvel, rivelando che non esiste un segreto per realizzarli, ma che alla base ci sono elementi come passione e duro lavoro.

