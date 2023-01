Istiocitosi: malattia delle cellule del sistema immunitario

La patologia l’istiocitosi a cellule di Langerhans colpisce 5-8 bambini ogni milione. Le cellule in questione sono quelle del sistema immunitario, chiamate istiociti, che difendono dalle infezioni. In questa malattia le cellule di Langerhans o istiociti si moltiplicano o accumulano in modo anomalo. Può colpire persone che hanno già compiuto 75 anni, ma anche individui di qualsiasi età. A seconda delle lesioni che riporta possono essercene due tipi: uni-focale e multifocale. Ad oggi le cause della malattia non sono state ancora scoperte, ma al momento viene considerata un tumore della linea cellulare. Ecco le manifestazioni più frequenti di questa patologia rara:

lesioni cutanee diffuse

dolori ossei

tumefazione dei tessuti molli

rash cutaneo

poliuria (frequente necessità di urinare)

polidipsia (sensazione di sete intensa e frequente)

Oltre a una prima anamnesi, per una diagnosi più accurata di istiocitosi di Langerhans, il medico potrebbe prescriverti altri esami. Ecco i più importanti per approfondire l’indagine:

esami del sangue

esami delle urine

ricerca genetica della mutazione del gene braf v600e

aspirato midollare e biopsia osteomidollare

radiografia del torace e dello scheletro generale

tc

risonanza magnetica dell’encefalo

biopsia del tessuto colpito

La terapia cambia a seconda della zona del corpo colpita, si predilige la chemioterapia per le forme multifocali (più lesioni). Se invece l’area è l’osso, può bastare il raschiamento della parte, con l’aggiunta di cortisone. Si può provare, inoltre, il trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche.