Donne: le più ricche nel mondo e in Italia

Forbes ha stilato la classifica delle donne più ricche in Italia e nel mondo. In un periodo che si divide fra pandemia, crisi economica e guerra in Ucraina, ecco i nomi delle miliardarie in merito al 2022. In cima alla classifica mondiale c’è la francese Francoise Bettencourt Meyers. Di recente nella Top 5 invece è entrata MacKanzie Bezos, l’ormai ex moglie di Jeff Bezos. In Italia al primo posto c’è sempre Massimiliana Landini Aleotti, vedova di Alberto Aleotti. Al secondo posto italiano c’è la stilista Miuccia Prada, a concludere il podio l’imprenditrice italo-britannica Susan Carol Holland. Secondo i patrimoni, in Italia le cinque miliardarie del nostro Paese per le statistiche 2022 sono:

Massimiliana Landini Aleotti – 5,4 miliardi di dollari. Il suo patrimonio è dovuto all’eredità lasciata da suo marito Alberto Aleotti, scomparso nel 2014 e fautore del marchio farmaceutico Menarini

Miuccia Prada – 4,0 miliardi di dollari. È stilista nipote di Mario Prada

Susan Carol Holland – 3,8 miliardi di dollari. È presidente Amplifon

Alessandra Garavoglia – 3,1 miliardi di dollari. Sorella di Luca Garavoglia, è la direttrice del Cda del gruppo Campari

Isabella Seràgnoli – 2,8 miliardi di dollari. Presidente di Coesia, gruppo di aziende di soluzioni industriali e packaging a Bologna

Ora invece entra in scena la classifica delle donne più ricche al mondo nel 2022. Troviamo tutte donne ereditiere. Ecco a quanto ammonta il loro patrimonio personale: