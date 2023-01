Copenhagen Cowboy: lo speciale dietro le quinte della serie Netflix di Nicolas Winding Refn

Un backstage “al neon” per la nuova serie di Nicolas Winding Refn, Copenhagen Cowboy: lo special, della durata di quasi mezz’ora, si intitola Copenhagen Cowboy: Nightcall e permette al regista di Neon Demon e Drive (e al suo team) di raccontare cosa c’è dietro la sua versione della vita “segreta” di Copenhagen. Nel corso dello speciale prendono la parola, tra gli altri, anche Angela Bundalovic, Lola Güldenløve Corfixen e Zlatko Buric. Il serial, lo ricordiamo, è disponibile dal 5 gennaio sulla piattaforma streaming.

Refn, in proposito al suo sodalizio con Netflix, ha entusiasticamente affermato:

Con Copenhagen Cowboy, sto tornando al mio passato per scolpire il mio futuro, creando una serie, un’espansione ai miei alter ego in costante evoluzione, ora nella forma di una giovane eroina, Miu. Collaborare con Netflix e portare in vita questo show è stata un’esperienza assolutamente meravigliosa, su tutti i piani. Non solo li considero partner [i vertici Netflix], con molte altre future avventure nell’avvenire, ma anche come amici. Un nuovo termine è nato: Netflix Winding Refn.