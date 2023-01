Animali: come insegnare ai bambini ad amarli

È essenziale trasmettere ai bambini l’amore verso tutti gli animali, anche se non è semplice riuscirci. Ecco come insegnare ai bambini ad amare gli animali.

I bambini dovrebbero imparare ad amare ogni specie animale, senza distinzione, ma non è affatto semplice riuscirci. Ecco come fare per insegnare ai bambini ad amare gli animali. I bambini sono molto attenti a interiorizzare le modalità tramite cui i genitori e altri adulti interagiscono con gli animali. Quando si parla di animali non ci riferiamo solo a quelli domestici, ma anche a quelli che a prima vista potrebbero non piacere.

Sarebbe importante incoraggiare il bambino ad amare gli animali domestici e quelli considerati “carini” in un primo tempo. Poi estendere questo amore anche a tutto il regno animale, senza differenze. A volte i bambini considerano gli animali come pupazzi, arrivando anche al maltrattamento vero e proprio. Far capire ai più piccoli anche che gli zoo spesso non sono luoghi così positivi per il benessere animale.

L’aspetto che viene meno nelle relazioni con gli altri è l’empatia. Un bambino se non sa che l’animale soffre proprio come l’uomo, allora continua volontariamente a fargli del male. Se l’adulto insegna l’empatia al bambino, allora acquisirà l’abilità di comprendere pensieri, sentimenti e prospettive altrui. In questo modo si trasmetterà al bambino l’amore per tutti gli animali. È normale che un bambino abbia preferenze per una determinata specie o per un cucciolo che incute tenerezza. Ciò succede anche agli adulti.