The Boys 4: il teaser della quarta stagione della serie Prime Video

Ecco il teaser di The Boys 4, la quarta stagione della serie Prime Video prossimamente in arrivo sula piattaforma.

Ecco il primo teaser di The Boys 4, con la CEO della Vought Ashley Barrett che introduce agli eventi accaduti nelle precedenti stagioni. I nuovi episodi della serie di Prime Video arriveranno prossimamente sulla piattaforma streaming.

Qui sotto trovate il teaser di The Boys 4.

https://www.instagram.com/reel/Cnz7Zm7Jedp/?utm_source=ig_web_copy_link

Nel filmato si parla anche di una cospirazione che rivela Black Noir (Nathan Mitchell) come vivo. E poi ancora, la Vought sembra essere convita della morte di Queen Maeve (Dominique McElligott), mentre Starlight (Erin Moriarty) è ancora in corsa.

Ricordiamo che sono in lavorazione anche degli spin-off di The Boys, con Gen V in uscita quest’anno, ed anche la serie Varsity, oltre al già distribuito Diabolical. The Boys 4 vedrà entrare nel suo cast un attore molto popolare e decisamente perfetto per il tono della serie, ovvero Jeffrey Dean Morgan, noto ad esempio per il ruolo dello spietato Negan in The Walking Dead.

Questa intanto è la sinossi della terza stagione:

È stato un anno “tranquillo”. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l’ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa… quando i The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy.