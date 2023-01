Tales of Symphonia The Animation | Sylvarant Arc: secondo episodio completo su YouTube

In attesa della Remaster del videogioco, Bandai Namco presenta l'anime originale Tales of Symphonia The Animation | Sylvarant Arc su YouTube.

Dopo un lungo periodo di costante declino, l’Oracolo consegna una profezia al mondo:

Il nuovo Prescelto deve recarsi alla Torre della Salvezza e riportare la prosperità nel mondo morente di Sylvarant. Tales of Symphonia racconta la storia di due mondi, Sylvarant e Tethe’alla, strettamente collegati uno all’altro. In attesa della Remaster del videogioco, Bandai Namco presenta l’anime originale Tales of Symphonia The Animation | Sylvarant Arc su YouTube, di cui è uscita oggi la seconda puntata, gratuitamente, su YouTube.

L’anime è in versione originale, con sottotitoli in italiano, e segue le avventure di Lloyd e i suoi amici mentre cercano di salvare Sylvarant senza portare alla rovina di Tethe’all. Gli episodi di Tales of Symphonia The Animation saranno rilasciati regolarmente, con il primo episodio disponibile da oggi.

Il gioco sarà disponibile a partire dal17 febbraio 2023 su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. La versione rimasterizzata dell’apprezzato titolo della serie Tals of riproporrà per intero l’esperienza ludica e contenutistica dell’opera originaria, rilasciata nel 2004 su Game Cube, ma in una veste grafica rimodernata. Tales of Symphonia Remastered, infatti, sarà caratterizzato da un comparto tecnico aggiornato, con una risoluzione più elevata e modelli poligonali più definiti e con una revisione del sistema di controllo e dell’interfaccia.

Nel gioco, bisognerà esplorare un vasto mondo ormai decadente, per rigenerare Sylvarant e salvare al tempo stesso Tethe’alla. Per farlo si potranno usare potenti tecniche e attacchi all’unisono con i propri compagni di squadra così da sconfiggere gli avversari. Oltre alle armi e agli accessori che possono essere trovati nel mondo, anche la creazione consentirà ai membri del gruppo di rigenerarsi e avanzare poiché avranno bisogno di tutta la loro forza e amicizia per riuscire nella loro pericolosa missione.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Il mondo di Sylvarant è controllato dai sinistri Desiani. Per fermarli, il Prescelto deve raggiungere la cima della Torre della Salvezza. Lloyd si mette in viaggio con Colette, l’attuale Prescelta, nonché sua amica d’infanzia, in questo classico RPG d’azione. Il destino di due mondi collegati tra loro è in bilico.

Leggi anche: