Snowpiecer 4: la quarta stagione è pronta ma non può essere distribuita

Snowpiercer 4 sarebbe già pronta, ma la piattaforma TNT non la trasmetterà, e la quarta stagione della serie è implicata in una bega che rischia di tenerla ferma per del tempo, fino a quando i produttori dei Tomorrow Studios non le daranno una collocazione più congeniale.

Questo è quanto è stato riportato dai siti specializzato d’oltreoceano la questione fa parte di una vicenda fiscale legata alla Warner Bros. Discovery, e perciò i Tomorrow Studios starebbero vendendo Snowpiercer 4 assieme a dei possibili prequel e sequel con l’obiettivo di espandere il franchise.

Un portavoce di TNT ha dichiarato:

Possiamo confermare che non distribuiremo la quarta stagione. Per noi è stata una decisione difficile, ma la nostra stima per tutti coloro che hanno portato al successo questo progetto rimane alta. Stiamo lavorando con i produttori già dallo scorso anno affinché si possa trovare una nuova casa per la serie.

Mentre i Tomorrow Studios hanno aggiunto:

Adoriamo Snowpiercer e la quarta stagione completa la storia della serie che affronta questioni come i cambiamenti climatici ed i conflitti sociali. Stiamo cercando il migliore partner possibile per mostrare i nuovi episodi, e la cavalcata finale della storia.

Ecco il trailer della terza stagione.