OnePlus 11: ecco i prezzi ‘ufficiosi’ della versione europea

Il produttore OnePlus si appresta a portare il suo nuovo flagship anche in Europa e in Italia. Un leaker ha annunciato i prezzi per la versione europea del nuovo OnePlus 11.

Secondo fonti attendibili, l’azienda ha deciso di posizionare il suo nuovo dispositivo come un’opzione di fascia alta, con prezzi che partono da 899 euro per il modello da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, fino a 949 euro per il modello da 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Tuttavia, ci sono alcuni punti interrogativi riguardo alla disponibilità di OnePlus 11 in alcuni paesi europei, in particolare in Germania, a causa della mancata partnership con Nokia. Inoltre, la variante con 16GB di RAM e 512GB di storage non è ancora stata confermata per il mercato europeo.

Ricordiamo che in Cina il produttore offre anche un modello con 12GB di RAM e 256GB di storage. Il modello che dovrebbe giungere in Europa (8/128GB) è decisamente un downgrade rispetto alla controparte asiatica. In Nord America invece sarà disponibile solo il modello con 16GB di RAM e 256GB di memoria, i preordini verranno aperti il 7 Febbraio 2023.

