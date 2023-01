Oggi molti servizi di Microsoft hanno smesso di funzionare per alcune ore

Nella giornata di oggi e per diverse ore, alcuni dei più importanti servizi di Microsoft hanno cessato di funzionare correttamente.

Nella giornata di oggi e per diverse ore, alcuni dei più importanti servizi di Microsoft hanno cessato di funzionare correttamente. Il danno più grande – per quanto fosse facilmente aggirabile – ha riguardato tutti gli utenti che utilizzano Edge ed hanno impostato Bing come motore di ricerca principale.

Sostanzialmente il browser era inutilizzabile, a meno che non si impostasse un altro motore di ricerca. Questo perché, assieme ad Azure, Drive e molti altri, anche Bing è rimasto offline per un paio di ore. Edge effettua una query in automatico su Bing ogni volta che l’utente scrive una parola sulla barra di ricerca e di conseguenza moltissimi utenti son stati impossibilitati ad utilizzare il browser.

Il down ha riguardato Bing, Teams, Outlook, OneDrive, Microsoft 365 e Azure. Non sono stati segnalati disservizi sui servizi di Microsoft legati al gaming, come Xbox Live, il Gamepass, il marketplace di Xbox e Xbox Cloud.

I disservizi sono avvenuti nelle prime ore della mattina italiana e sono stati risolti da Microsoft verso le 11:30 di oggi, quando l’account Twitter ufficiale di Microsoft 365 Status ha annunciato che tutti i servizi avevano ripreso a funzionare correttamente.