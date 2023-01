Minecraft Legends: data d’uscita svelata ufficialmente al Developer_Direct

In occasione del Developer_Direct di Microsoft, Mojang Studios ha svelato la data d'uscita di Minecraft Legends con un nuovo trailer di gameplay.

In occasione del Developer_Direct di questa sera, Mojang Studios ha svelato ufficialmente la data d’uscita di Minecraft Legends con un nuovo trailer di gameplay. Il nuovo strategico arriverà a partire dal 18 aprile 2023 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo dal day one su Xbox e PC e Game Pass.

Come potete vedere nel filmato che trovate qui sotto, in Minecraft Legends saremo chiamati a formare due squadre da quattro giocatori per affrontare il team avversario all’interno di scenari generati dinamicamente. Il nostro obiettivo sarà quello di costruire una base e difenderla dall’attacco dei nostri avversari sperimentando diverse strategie e approcci sempre diversi.

Annunciato in occasione dell’Xbox & Bethesda Showcase dello scorso anno, Minecraft Legends offrirà un’interessante esperienza action strategica ambientata nel celebre mondo voxel creato da Mojang. Leggiamo la sinossi ufficiale del gioco:

Scopri la storia di Minecraft Legends ed esplora il suo mondo nuovo eppure familiare, mentre ti immergi nell’universo di Minecraft in un modo nuovo ed entusiasmante con questo gioco action-strategico innovativo”, si legge nella sinossi.

Esplora una terra bellissima, al tempo stesso familiare e misteriosa, ricca di forme di vita, biomi lussureggianti e abbondanti risorse che serviranno a costruire le difese necessarie per respingere l’invasione dei Piglin.

Spingi amici inaspettati a formare preziose alleanze e guidali in battaglie strategiche per proteggere la loro casa. Combatti contro i Piglin prima che la corruzione del Nether divori il Sopramondo!

“Sfida i tuoi amici, o fai squadra con loro, in emozionanti battaglie per difendere il tuo villaggio e guidare gli alleati alla vittoria sugli avversari.