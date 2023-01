MedAgriFood Resilience: preservare l’agricoltura tradizionale

Questo progetto europeo studia alcuni esempi di adattamento a condizioni ambientali difficili in Italia, Algeria e Marocco.

MedAgriFood Resilience è un progetto europeo che identifica e preserva i sistemi agroalimentari e agroforestali tradizionali. Riguarda anche il loro paesaggio, l’agro-biodiversità, promuovendo lo sviluppo sostenibile. Alcuni esempi di adattamento a condizioni ambientali difficili sono oggetto dello studio in Italia, Algeria e Marocco in tre siti.

“Il progetto intende valutare le principali vulnerabilità socio-ambientali nei tre siti, identificare i fattori chiave per la resilienza e l’adattamento dal punto di vista tecnico, della biodiversità e socioeconomico, promuovere lo sviluppo locale inclusivo e sostenibile e potenziare la resilienza nei confronti di potenziali shock preservando al contempo il patrimonio culturale e quello ecologico, definire e introdurre soluzioni innovative, buone pratiche e strategie per la resilienza e l’adattamento che possono essere replicati in altri sistemi agroalimentari e agroforestali”, spiega Antonio Santoro, ricercatore di Assestamento forestale e selvicoltura. Ecco di seguito quali sono i tre siti oggetto di analisi: