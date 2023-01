Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the macabre – Ecco i 9 momenti più disturbanti

Ecco un video con i 9 momenti più disturbanti della serie animata Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the macabre, disponibile su Netflix.

Dal 19 gennaio è disponibile su Netflix la serie animata Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the macabre, e la piattaforma streaming ha deciso di condividere un video con i 9 momenti più disturbanti presenti all’interno degli episodi.

Ecco il filmato.

La serie esplora venti racconti di Junji Ito. Tra le storie citiamo “The Story of the Mysterious Tunnel,” “Mold,” “Layers of Fear,” “The Thing That Drifted Ashore,” “Back Alley”, “Tomie,” “The Hanging Balloons,” “Ice Cream Truck” (aka “Ice Cream Bus”), “Tomb Town” (aka “Street of Gravestones” o “Tombs”), “Library Vision” ( “Library of Illusions”), e “Headless Statue” (aka “Headless Sculptures”).

La regia è stata affidata a Shinobu Tagashira, mentre la sceneggiatura è di Kaoru Sawada. Il cast vocale originale vede la presenza di Ryotaro Okiayu come Sonohara, Sara Matsumoto farà Tomoki, Takatsugu Chikamatsu sarà Ice Cream Man, Ryohei Kimura farà Tsuyoshi Yoshikawa, M.A.O sarà Kaoru Yoshikawa, Aya Uchida sarà la voce di Izumi Murakami, Yuki Kaji farà Goro Shinozaki, Tomoe Hanba presterà la voce per Koko Shinozaki, Fumiko Orikasa farà Rumi, e Takashi Kondo sarà Shimada.