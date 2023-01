Forza Motorsport: nuovo video di gameplay dal Developer_Direct

In occasione del Developer_Direct di Microsoft, Turn 10 ha presentato le caratteristiche di Forza Motorsport in un nuovo video.

In occasione del Developer_Direct di Microsoft, Turn 10 ha mostrato in un lungo video degli spezzoni in-engine e delle scene di gameplay inedite di Forza Motorsport. Il filmato, che trovate qui sotto, pone l’accento sulle caratteristiche del gioco a partire dal comparto grafico che vanta raytracing e riflessi di ultima generazione fino ad arrivare alle ambientazioni e a tanto altro ancora.

Creato per sfruttare la potenza delle console Xbox di attuale generazione, Forza Motorsport è il gioco di corsa più avanzato di sempre.All’uscita Forza Motorsport dispone di oltre 500 auto da collezionare, guidare e personalizzare con più di 800 migliorie uniche.

Incluse oltre 100 nuove auto, molto più moderne rispetto a quanto visto in passato e anche i progressi sui modelli fisici delle auto sono nettamente superiori a quanto visto in Forza Motorsport 7. Per la prima volta in Forza Motorsport, inoltre, è presente un ciclo giorno/notte con condizioni climatiche che si evolvono in maniera dinamica.

In totale, infine, sono state create 20 ambientazioni, per un numero imprecisato di circuiti, appositamente per questa generazione, tra cui una completamente inedita in Sudafrica. Ogni ambientazione viene creata elaborando migliaia di GB di dati, per ottenere un aspetto il più realistico possibile.

Vi ricordiamo che domani si terrà il Forza Monthly, uno show completamente dedicato a Forza Motorsport. L’appuntamento è fissato per domani 26 gennaio 2023 alle 18:00 ora italiana. La durata prevista è di 90 minuti.