Morbius: il film con Jared Leto è candidato a cinque Razzie Awards

Per i Razzie Awards 2023 il film su Morbius ha ottenuto ben cinque nomination, tra cui quella per peggiore attore andata a Jared Leto.

Il flop di Morbius ai botteghini è ormai conclamato, anche se il lungometraggio Sony-Marvel è riuscito a ottenere presto una sorta di fama grazie ai suoi meme, ed anche alla stessa incompiutezza del progetto. Tutto ciò ha fatto anche guadagnare a Morbius ben cinque nomination per i Razzie Awards 2023 (anche se non si tratta di numeri capaci di superare le otto candidature per Blonde).

Le candidature guadagnate da Morbius sono rispettivamente per: peggiore attore protagonista (Jared Leto), peggiore attrice non protagonista (Adria Arjona), peggior regista (Daniel Espinosa), e peggiore sceneggiatura (ad opera di Matt Sazama e Burk Sharpless).

Nonostante l’insuccesso in sala Morbius è riuscito a ottenere con la sua distribuzione su Netflix il secondo posto tra i film più visti nel periodo di settembre sulla piattaforma streaming. L’interprete Matt Smith ha dichiarato sull’insuccesso del lungometraggio:

Si, purtroppo è andato male, ma bisogna incassare il colpo e andare avanti. Alla fine dei conti si tratta di un film, non salviamo mica delle vite. Per qualche ragione non ha funzionato, ed è andata così.

Questa la sinossi ufficiale di Morbius:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Ecco una recensione e un video speciale su Morbius.