Megalopolis: anche Giancarlo Esposito nel cast

Continua la produzione di Megalopolis, il nuovo film di Francis Ford Coppola che ha fatto entrare nel cast anche un altro importante attore: stiamo parlando di Giancarlo Esposito. L’interprete di Breaking Bad vestirà i panni di un personaggio che non è stato ancora rivelato.

La presenza di Giancarlo Esposito in Megalopolis è garanzia di qualità tra i nomi scelti per il cast d’interpreti, considerando che sono già presenti Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, DB Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman, Bailey Ives, Grace Vanderwaal e James Remar.

Poco o nulla si sa del progetto Megalopolis, a parte il fatto che il budget si aggira attorno ai 100 milioni di dollari e che la storia è ambientata in una versione alternativa di New York, rinominata “New Rome”. Lo stesso Francis Ford Coppola ha detto sul film:

Posso dire che per me fare un lavoro del genere è come una sorta di guerra di religione, perché sono ancora qui, con lo stesso entusiasmo che avevo 20 o 40 anni fa. Voglio ancora creare dei sogni su pellicola, anche a costo di investire i miei stessi soldi. Non lo vorrei, ma se fosse necessario sarei disposto a farlo. Vorrei realizzare questo film entro l’autunno del 2022. Non ho ancora tutto il cast pronto, ma ho abbastanza nomi da poter dire che si tratta di un qualcosa di entusiasmante.