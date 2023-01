Madonna: sospesa la produzione del film biopic

Il film biopic su Madonna è stato sospeso. La Universal Pictures non realizzerà il lungometraggio con protagonista Julia Garner.

Dopo che la stessa Madonna aveva parlato a più riprese della produzione del film biopic sulla sua vita, ora il progetto è stato sospeso. A riferirlo è stato il sito Variety, secondo cui il film su Madonna non sarebbe più in produzione per la Universal Pictures.

Secondo le fonti chiamate in causa dal sito, la sospensione del film su Madonna sarebbe arrivata in concomitanza con l’annuncio del tour mondiale della popstar (che la porterà anche a Milano a novembre). Sembra che la cantante sia concentrata sui suoi prossimi concerti, ma che abbia comunque in mente di realizzare il film, prima o poi.

A dover interpretare Madonna era stata chiamata in causa Julia Garner. La Presidente del consiglio d’amministrazione di Universal Filmed Entertainment Group Donna Langley stava lavorando al progetto assieme ad Amy Pascal, a Sara Zambreno ed Guy Oseary, che avrebbero fatto da produttori esecutivi.

La popstar ha detto qualche tempo fa sul biopic:

Ho avuto una vita straordinaria, e devo fare un film straordinario. Posso dire anche che è un qualcosa che faccio in maniera preventiva, considerando che ci sono molte persone che vorrebbero fare un film su di me. E tra questi ci sono anche degli uomini misogini. Ma nessuno può raccontare la mia storia se non io stessa.

In una precedente dichiarazione Madonna aveva affermato: