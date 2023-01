Hogwarts Legacy non includerà la Camera dei Segreti: l’artbook ufficiale spiega il perché

Hogwarts Legacy non includerà la Camera dei Segreti. A svelarlo è un frammento dell’artbook ufficiale del gioco che spiega chiaramente che la Camera dei Segreti non sarà esplorabile nel gioco per motivi di lore. Stando a quanto riportato, infatti, gli sviluppatori inizialmente avevano pensato ad un modo per includere questi sotterranei nel gioco, ma che alla fine sono stati costretti a rinunciarci.

Uno dei timori principali era quello di creare una sorta di paradosso temporale facendo scontrare nel 1800 i giocatori con il Basilisco, successivamente affrontato da Harry Potter nel 1992 nel film “Harry Potter e La Camera dei Segreti”.

Uno dei fatti già noti era che la il dormitorio dei Serpeverde e la Camera dei Segreti sono situate nei sotterranei di Hogwarts”, recita l’art book. “All’inizio del processo di sviluppo, il design team di Hogwarts ha considerato se la Camera dei Segreti potesse avere un senso nel gioco. Sfortunatamente c’erano alcune sfide da superare e alla fine si decise di non includerla. Di certo non volevamo che il giocatore pensasse di poter uccidere il Basilisco che si deve trovare lì nel 1992!

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è tornato a mostrarsi recentemente in uno splendido cinematic trailer che ci ricorda che l’attesissimo GDR ambientato nel Wizarding World è ormai in arrivo. Il gioco ci permetterà di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e tanto altro ancora.

Hogwarts Legacy uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 10 Febbraio 2023, con l’accesso anticipato di 72 ore che inizierà il 7 Febbraio 2023. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.