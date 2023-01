Ferrovie dello Stato: assunzioni, come candidarsi

Le Ferrovie dello Stato ricercano nuove figure professionali. Nei mesi di gennaio e febbraio ci sarà la pubblicazione di nuove offerte di lavoro per diversi livelli di istruzione. Ci sono annunci per laureati e diplomati.

Le figure più ricercate sono l’addetto agli affari legali e ingegneri gestionali e informatici. In altre zone si cercano assistenti per i lavori per la direzione operativa infrastrutture. C’è un’ampia varietà di requisiti per differenti tipi di candidati. Ecco tutte le informazioni per candidarsi alle posizioni aperte, compresi i requisiti richiesti. Queste sono le posizioni attive:

addetto affari legali

operatori della sosta

ingegneri gestionali

ingegneri informatici

project planner assistant

assistenti lavori per la direzione operativa

Per il ruolo di addetto agli affari legali chi si candida deve avere una laurea in Scienze dei servizi giuridici o in Giurisprudenza. Già con esperienza pregressa per la figura richiesta. Deve conoscere il Codice degli appalti pubblici e della normativa sulla privacy. Il 1 febbraio è la data entro cui inviare la candidatura.

Per gli operatori di sosta è richiesto avere il diploma e un’ottima conoscenza del pc. La candidatura è entro il 29 gennaio. Per gli ingegneri gestionali e informatici si richiede una laurea in Ingegneria e la flessibilità sulle trasferte. Entro il 31 gennaio scade l’invio per la candidatura.

Il ruolo di project Planner Assistant è richiesta la laurea in Ingegneria gestionale, la domanda da inviare è entro il 31 gennaio. Per l’assistente lavori per la direzione operativa è essenziale la laurea in Ingegneria elettrica, Elettronica, Telecomunicazioni o in Meccanica e Informatica.

Per potersi candidare serve essere iscritti al sito delle Ferrovie dello Stato con un personale account. In modo da vedere anche le zone in cui è richiesto il ruolo. Una volta caricato il proprio curriculum è possibile inviare la candidatura.