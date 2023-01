Disfonia: come si risolve il disturbo della voce?

Può essere causata da molti fattori differenti, e capitare a persone di qualsiasi età. Ecco come capirne le cause scatenanti e come trattarla.

Quando si presenta la disfonia, se è occasionale, è piuttosto comune e colpisce coloro che usano la voce per lavoro. Questa patologia potrebbe avere condizioni e sintomi più gravi. Ecco quali possono essere:

infiammazioni come laringiti

allergie

reflusso gastroesofageo

stress

l’età avanzata

traumi

gozzo tiroideo che può comprimere le vie aeree

lesioni benigne, ad esempio noduli, polipi, cisti

tumore

La disfonia è un sintomo comune del tumore alla laringe. Il rischio principale per il tumore alla laringe è il fumo. La raucedine è il sintomo riscontrabile nella disfonia. Di seguito i sintomi che potrebbero indicare la presenza di tumore alla laringe:

tosse

emottisi

perdita di peso

disfagia: ossia la difficoltà nel deglutire

La diagnosi della disfonia è un esame attento obiettivo, inclusa un’anamnesi completa. Durante quest’ultima si può valutare la raucedine, qui si potranno riscontrare altre componenti come afonia o diplofonia con uso di apposite scale vocali. Le corde vocali possono essere analizzate per riscontrare anomalie con la laringoscopia e laringostroboscopia. Possono essere utilizzate anche TC o RM.

La disfonia può essere trattata con terapia del linguaggio e con l’aiuto di un logopedista, se non c’è un tumore. A volte, è utile anche la chirurgia per lesioni benigne delle corde vocali, mentre iniezioni di steroidi sono raccomandate per granulomi. Per la disfonia spasmodica servono iniezioni di tossina botulinica e l’intervento chirurgico.

Per infiammazioni saranno necessari farmaci antinfiammatori o antiacidi in caso di disturbi del reflusso. Per il trattamento di infiammazioni possono essere necessari dei farmaci antinfiammatori, o antiacidi in caso di disturbi del reflusso. Per il cancro laringeo saranno fondamentali chemio e/o intervento chirurgico, secondo la patologia riscontrata.