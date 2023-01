“ChatGPT sarà presto a pagamento, costerà 42$ al mese”

Udite, udite: ChatGPT sarà presto a pagamento. E non solo: costerà pure una mezza mazzata, ben 42 dollari al mese. Lo giurano alcuni utenti di Reddit, che hanno segnalato di aver ricevuto un avviso pop-up con la proposta per abbonarsi ad una versione premium della popolare intelligenza artificiale.

Ma è davvero così? Più di qualcuno ha messo in dubbio la veridicità degli screenshot circolati in rete, e OpenAI, la startup che ha creato e possiede il chatbot, ben si è guardata dal risolvere la questione con una dichiarazione pubblica.

Insomma, come spesso succede la notizia non c’è. Piuttosto, abbiamo diversi rumor e voci contrastanti nate su Reddit. Gli screenshot circolati in queste ore – veri o meno che siano – mostrano l’invito ad abbonarsi ad una versione premium di ChatGPT, che offrirebbe alcune funzioni esclusive, oltre che un accesso prioritario all’app.

Would you use ChatGPT for 42 dollars a month pic.twitter.com/O6bwcNYxhO — Cheetah (@cryptocheetah69) January 21, 2023

In particolare, ChatGPT Premium consentirebbe di ricevere prima di tutti gli altri le nuove funzioni del chatbot e, soprattutto, darebbe la garanzia di poterlo utilizzare in qualsiasi momento, anche quando l’accesso al bot viene precluso per “eccesso di traffico”. Inoltre, OpenAI dovrebbe anche garantire agli abbonati una priorità più alta, che si tradurrebbe in una velocità di elaborazione dei testi maggiore.

Sempre secondo i rumor circolati su Reddit, OpenAI dovrebbe comunque consentire a tutti l’utilizzo del bot anche senza un abbonamento. Chi vorrà potrà abbonarsi ottenendo vantaggi esclusivi, chi non è interessato potrà continuare ad utilizzarlo gratuitamente con tutti i limiti attuali.

Ma siamo sicuri che sia veramente così? Di ufficiale non c’è ancora nulla, e più di qualcuno ha sollevato degli importanti sospetti. A puzzare è soprattutto il prezzo: 42 dollari al mese. Una cifra insolita, che peraltro è anche la risposta al senso della vita secondo la Guida galattica per autostoppisti. Per non parlare del fatto che si tratterebbe di una somma che taglierebbe fuori da ChatGpt premiun un numero esorbitante di mercati non occidentali.