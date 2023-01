Rebel Moon: il dirigente Netflix lo descrive come lo Star Wars di Zack Snyder

Dopo che è stata comunicata l’uscita su Netflix di Rebel Moon, che arriverà sulla piattaforma streaming il 22 dicembre, si continua a parlare del film di Zack Snyder, con il dirigente Ori Marmur che ha descritto il progetto come lo Star Wars del filmmaker.

Ecco le sue parole:

Zack ha dimostrato tanta passione. Questo film lo ha avuto in mente per decenni, e ci si sta dedicando dopo aver passato del tempo a lavorare per altre proprietà intellettuali. Con lui abbiamo già lavorato su Army of the Dead facendo cose che altri non potrebbero fare. Grazie a quel progetto abbiamo fatto anche un prequel ed una live experience. E con Rebel Moon il copione sarà lo stesso. Quando abbiamo visto quanto grande fosse questo universo da lui creato abbiamo pensato di far convergere il tutto in due parti. Si tratta di un tipo di storia che può continuare a crescere, e lo stesso Zack ha pensato a Rebel Moon come la sua versione di un qualcosa alla Star Wars.