Pamela Anderson ha rivelato che Tim Allen si è mostrato nudo a lei sul set di Quell’Uragano di Papà

Pamela Anderson sta per uscire con un’autobiografia e con un film documentario sulla sua vita, ed alcuni dei dettagli presenti all’interno di queste produzioni stanno facendo scalpore. Nel libro Love, Pamela l’attrice ha parlato di quando Tim Allen si mostrò nudo davanti ai suoi occhi nel 1991, sul set di Quell’Uragano di Papà.

Nel libro è scritto:

Quando arrivai sul set nel primo giorno di riprese, appena entrai nel camerino mi ritrovai Tim Allen in accappatoio. In un attimo si mostrò completamente nudo e si rimise l’accappatoio addosso. Disse che era una cosa giusta perché lui mi aveva vista nuda. ‘Ora siamo pari’ esclamò, ed io mi misi a ridere sentendomi a disagio.

Il riferimento fatto da Tim Allen va al fatto che Pamela Anderson fu fotografata per Playboy, e ne fu un simbolo per un certo periodo. Lo stesso attore, però, contattato da Variety, ha smentito che questo fatto sia mai accaduto. Ecco un’immagine della serie TV Quell’Uragano di Papà, in cui vediamo Tim Allen assieme a Pamela Anderson ed a Richard Karn. Il telefilm andò in onda dal 1991 al 1999 per otto stagioni.

Di certo c’è che Pamela Anderson, tra il suo libro autobiografico ed il documentario, potrà rivelare molto sulla sua vita. Il Libro Love, Pamela uscirà il 31 gennaio per HarperCollins.

Di recente l’attrice ha rivelato di non averla voluto leggere la lettera inviatale da Lily James dopo la produzione della serie TV Pam & Tommy. Ecco le sue parole:

Per me è stato molto doloroso già quando è accaduto tutto, e quando ho saputo del telefilm mi sono detta: ‘Davvero?’. Non potevo credere che stessero lucrando su quei fatti.

Il 31 gennaio uscirà su Netflix il documentario Pamela, a love story. Ecco il trailer.

E questa è la sinossi:

Pamela, a love story è un ritratto intimo e umanizzante di una delle donne più affascinanti e famose al mondo e racconta la vita e la carriera di Pamela Anderson da ragazza di provincia a sex symbol internazionale, attrice, attivista e madre affettuosa.