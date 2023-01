Nuvole: ecco quanto pesano

Immagina di prendere una nuvola come una sedia e fluttuare nell’aria. Sembra incredibile, ma cosa succederebbe se una nuvola si posasse su di te? Non lasciarti ingannare dalla loro leggerezza apparente: le nuvole sono fatte di un gran numero di molecole d’acqua, con un peso complessivo sorprendentemente elevato. Esse sono quindi più pesanti di quanto si possa immaginare, trasportando una grande quantità di massa in altezze elevate.

Non possiamo sederci su una nuvola, e per fortuna anche una nuvola non può sedersi su di noi. Le nuvole sono costituite da minuscole goccioline d’acqua che si sono unite a formare quello che vediamo come una massa di vapore acqueo. Questo processo di condensazione è un fenomeno simile a quello che si verifica in bagno dopo una doccia calda: il calore della doccia fa evaporare l’acqua, che poi si condensa sui vetri della finestra.

I ricercatori del National Center for Atmospheric Research (NCAR) degli Stati Uniti hanno scoperto che la densità media di un cumulo è di circa 0,5 grammi (0,018 once) di acqua per metro cubo. Se applicata a una nuvola con dimensioni pari a 1 chilometro cubo (0,24 miglia cubi), significherebbe che la quantità di metri cubi in essa contenuti sarebbe pari a 1 miliardo. Se si moltiplica questo numero per la densità, si ottiene un peso totale di 500.000 chilogrammi (1,1 milioni di libbre). Questo peso, anche se enorme, sarebbe comunque insignificante rispetto al peso complessivo delle nuvole presenti nell’atmosfera terrestre, che supera in media i 5 miliardi di tonnellate.