Infanzia: alcune frasi indicano che è stata difficile

Non tutti sono consapevoli di aver avuto un’infanzia problematica. Alcuni bambini crescevano così in fretta, da non esserne neppure consapevoli. Altri invece, idealizzavano eccessivamente i genitori, ignorando i loro torti. Anche se ogni famiglia è diversa e ogni bambino ha una propria esperienza, alcune situazioni di difficoltà possono essere condivise tra molti ragazzi, come ad esempio la mancanza di affetto, l’assenza di una figura genitoriale, il bullismo scolastico, e così via.

Riconoscere le difficoltà che una persona può aver vissuto e comprendere la sua situazione può essere un passo importante per cominciare ad empatizzare con lei. Allo stesso tempo, è importante riconoscere i propri segnali di disagio, per comprendere meglio cosa si sta provando e porre le domande giuste per affrontare la situazione. Alcune parole possono far intuire qualcosa sui sentimenti o sulle dinamiche emotive che una persona sta vivendo, ma è importante considerarle sempre in relazione al contesto in cui vengono dette. Inoltre, è importante ricordare che ciascuna persona è unica e che la sua esperienza non può essere banalizzata o ridotta a un semplice cliché.

Ecco alcune frasi che chi ha vissuto momenti difficili durante l’infanzia è solito pronunciare:

“Nonostante abbia provato a fidarmi di qualcuno, tutto si è rivelato inutile.”

“Non c’è nessuno che possa davvero capirmi e non esistono coppie che siano davvero felici.”

“Tutte le cose hanno un inizio e una fine, e alla fine sono solo.”

“Eppure, sento di non aver raggiunto la mia meta e di aver bisogno di qualcosa di più.”

“Non provo sentimenti o emozioni, mi sento vuoto dentro.”

Le frasi ci raccontano di una sofferenza enorme, celata in mille scatole rotte che, quando vengono sfiorate, si aprono e riversano fuori un’ondata di rabbia. Questa sofferenza può essere il risultato di eventi traumatici, come la perdita di una persona cara, una disputa tra amici o altre esperienze negative. A volte può essere difficile affrontare questo dolore e la rabbia che è associata a esso, ma può essere estremamente utile parlare con qualcuno, per aiutarci a gestire le nostre emozioni e riuscire a superare questo momento difficile.