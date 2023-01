Il Google Pixel 7 presto potrà creare sfondi da zero usando un’IA?

Google starebbe lavorando ad un'IA generativa per i suoi smartphone Pixel 7. Sarà in grado di creare sfondi originali, ma non sappiamo bene come funzionerà.

Sembra che i recenti licenziamenti di massa di Google non abbiano rallentato la produzione di nuove e interessanti funzionalità per i telefoni targati Pixel. Google ha ribadito più volte di credere nella centralità dell’IA per tutta la sua gamma di prodotti e servizi, quindi non sorprende che alcune delle prossime funzionalità ruotino intorno a questa tecnologia.

Ad esempio, secondo alcune nuove voci potrebbe essere in arrivo un creatore di sfondi AI per il tuo Pixel 7 o forse anche per il prossimo Pixel 7a. Questa indiscrezione è stata riportata da 9to5Google, che ha individuato un “creatore di sfondi per Pixel“, nel portfolio di nuovi prodotti di Mountain View che dovrebbero essere mostrati per la prima volta in occasione del Google I/O di quest’anno, evento che di dovrebbe tenere a maggio.

Al momento non è chiaro se l’AI utilizzerà un’immagine esistente dell’utente e la modificherà o se sarà in grado di creare immagini completamente nuove da zero, partendo dal semplice input dell’utente (es. “crea uno sfondo con un coniglio rosa“). Tuttavia, un creatore di sfondi esclusivo per Pixel avrebbe senso, in quanto – ricorda il sito Phone Arena – i telefoni Pixel hanno già alcuni sfondi esclusivi che possono essere ottenuti attraverso il menu di personalizzazione. Inoltre, alcune delle funzionalità più impressionanti alimentate da IA disponibili sugli smartphone Android vengono rilasciate da Google esclusivamente per i telefoni Pixel.