Cane: come capire se sta bene con noi

Comprendere i segnali del cane è un modo importante per conoscere il suo stato d'animo e capire come si sente e se è felice in nostra presenza.

Un cane che è felice di vederti e ti saluta con la coda in movimento, e un sorriso sul suo musetto, sta dimostrando di essere contento di vederti. Se il tuo cane sta bene, lui avrà un orecchio rivolto verso di te quando parli ed eviterà gesti aggressivi come ringhiare o mordere. Inoltre, un cane sano sarà attivo e giocherellone quando gli parli, mentre un animale che non si sente bene potrebbe avere meno interesse nella conversazione. Guarda anche il comportamento del tuo cane per capire se sta bene: camminerà con maniere calme e sicure senza esitazioni o esibirà della ansia? Se noterai degli atteggiamenti strani da parte del tuo animale amico, chiedere al veterinario di controllarlo immediatamente.

Rispettare i tempi del proprio cane è un modo importante per dimostrargli che gli vuoi bene. Ci sono alcuni segnali che indicano quando il tuo cane si sente a proprio agio con te: