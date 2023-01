Virgo: rilevatore italiano di onde gravitazionali

Gli studiosi si augurano di poter riuscire a capire meglio i fenomeni come buchi neri e lo sviluppo del cosmo. Come saperne di più sulle onde gravitazionali.

Virgo è un osservatorio per le onde gravitazionali in provincia di Pisa, esattamente a Santo Stefano a Macerata. Le onde gravitazionali hanno inizio come un’ondata che si indebolisce gradualmente. Un po’ come i cerchi concentrici prodotti da un sasso in uno stagno. Quando le onde gravitazionali arrivano sulla Terra non sono percettibili. Ecco che strumenti appositi emettono un raggio laser verso un dispositivo che divide il fascio in due parti uguali. Queste poi vengono immesse in due tunnel identici a forma di L con specchi che rinviano il fascio dove può essere misurato dai fotorilevatori.

Virgo per misurarlo usa apparecchi innovativi. Gli specchi in ogni tunnel sono di quarzo sintetico purissimo e liscio, non permettendo di disperdere luce. Ogni specchio è protetto dalle vibrazioni sismiche, trovandosi sotto un “superattenuatore”. Il sistema è ideato proprio per contrastare i movimenti della Terra. Questi possono essere nove volte più forti delle onde gravitazionali rilevate da Virgo.

Di recente è stato realizzato il sistema squeezing di Virgo che combatte il principio di indeterminazione di Heisenberg. In pratica, certe coppie di proprietà di una particella quantistica non possono essere misurate con precisione nello stesso momento. I ricercatori però possono migliorare la sensibilità di Virgo ai segnali delle onde gravitazionali. Gli studiosi sperano di poter conoscere meglio buchi neri e stelle di neutroni per avere un quadro evolutivo del cosmo tramite le onde gravitazionali.