Extraordinary: prima clip in italiano dalla serie comedy in arrivo su Disney+

Disney+ ha diffuso una clip inedita che offre uno sguardo in anteprima alla serie originale comedy britannica, Extraordinary. Tutti gli episodi saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 25 gennaio. Nella clip – che apre il secondo episodio “Armi segrete” – Carrie (Sofia Oxenham) e Kash (Bilal Hasna) credono che mettendo Jen (Máiréad Tyers) in una situazione di stress riusciranno a tirare fuori il suo potere. Dopo che un pasto extra piccante non dà risultati, Jen si imbatte in Luke (Ned Porteous), il ragazzo che frequenta regolarmente ma senza impegno, mentre cerca di rimanere impassibile…

Extraordinary è interpretato da un cast di talenti britannici emergenti, tra cui Máiréad Tyers (Jen), Sofia Oxenham (Carrie), Bilal Hasna (Kash) e Luke Rollason (Jizzlord). Altri membri del cast sono Siobhan McSweeney (la mamma di Jen, Mary), Robbie Gee (il patrigno di Jen, Ian), Safia Oakley-Green (la sorellastra di Jen, Andy) e Ned Porteous (Luke).

Scritta dalla creatrice e sceneggiatrice della serie, Emma Moran, un’autrice esordiente con uno stile assolutamente distintivo, e diretta da Toby McDonald, Jennifer Sheridan e Nadira Amrani, Extraordinary è una commedia fresca e innovativa sull’essere giovani e sul trovare la propria strada in un mondo confuso, quando tutto ciò che si può essere è “ordinari”.

Sally Woodward Gentle, Lee Morris e Charles Dawson sono gli executive producer di Extraordinary per Sid Gentle Films, la casa di produzione vincitrice di BAFTA, Golden Globe, Emmy e Peabody Award che ha realizzato Killing Eve. La serie è prodotta da Charlie Palmer, mentre Johanna Devereaux, Vice Presidente, Scripted Content, è executive producer per Disney+.

