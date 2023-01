Cani: hanno adottato i loro umani durante la pandemia

Durante la pandemia da Covid-19, il mondo si è fermato e Luisa, Marta, Alberto, abitanti dello stesso condominio hanno adottato tre cani. Forse è stato il contrario, sono gli animali Pancetta, Aston e Molly ad aver adottato i loro umani. Luisa è una tredicenne che ha sofferto tanto per essere vittima di bullismo. Dall’altra quando scoppia la pandemia si sente sollevata, perché felice all’idea di rintanarsi in casa e studiare online. Un bel giorno, durante la pandemia, la cagnolina della vicina di casa di Luisa mette al mondo cinque cuccioli di beagle. Visto che non poteva tenerli tutti, Luisa chiede alla madre di poterne adottare uno. Il cane, Pancetta, aiuta tantissimo la condizione psicologica di Luisa. La ragazza infatti decide di fare la dieta per il suo sovrappeso, causa dello scherno sempre ricevuto.

Marta è single e responsabile di una multinazionale, la sua vita è davanti a un computer. Ha l’abitudine compulsiva di acquistare oggetti senza senso online. Durante la pandemia le sue condizioni di lavoro e vita quotidiana peggiorano, poi un giorno la sua amica del cuore le propone un cane. Marta ama da sempre stare da sola per paura di essere abbandonata, ma accetta. Così la sua amica le porta Aston, un dolce meticcio, incrocio tra un Pastore tedesco e un Labrador. Fra loro è amore a prima vista. Diventano una coppia a tutti gli effetti. Marta riempie un enorme vuoto grazie al cane, tanto da non sentire più il bisogno di fare shopping compulsivo.

Poi c’è Alberto che invece ha una famiglia numerosa con due genitori, due zie signorine, qualche zio per pranzo e tre fratelli casinisti. Lui ha 39 anni, ma è rimasto un bambino da sempre, bisognoso di attenzioni e legami esclusivi. La sua vita è dedicata al lavoro, da sempre ha paura dell’amore. Vive di solitudine difensiva, non c’è spazio per nessuno, oltre a lui e alla sua famiglia. Molly però arriva per caso, è stata abbandonata nel cortile del palazzo. Una tenera barboncina color albicocca. Nessuno vuole adottarla, così la prende lui. Fra loro nasce subito un rapporto empatico e profondo. Una famiglia dentro un’altra famiglia. Insomma, tre storie d’amore in una che testimoniano il magnetico legame che si può creare tra animale e uomo.