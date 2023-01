Vampire Academy: la serie TV è stata cancellata dopo una stagione

Peacock ha cancellato la serie TV su Vampire Academy, che, dopo aver fatto il suo esordio sulla piattaforma il 15 settembre, si è conclusa il 27 ottobre (a questo punto in maniera definitiva), e non andrà oltre il decimo episodio.

Vi proponiamo qui sotto il trailer del progetto seriale.

Lo sviluppo della serie TV su Vampire Academy è stato annunciato un anno fa. Julie Plec, dopo aver creato per The CW Vampire Diaries, ha siglato un accordo con Universal Television per portare sullo schermo la serie di romanzi young-adult.

La storia di Vampire Academy mette al centro un gruppo di ragazze che stanno concludendo la loro fase educativa all’interno della Royal Vampire society. La sinossi ufficiale presenta il telefilm come un racconto di:

Pericolo, romanticismo ed amicizia, ambientato in un mondo di privilegi e glamour. Due ragazze coltivano un’amicizia che trascende le loro classi sociali, e si stanno preparando per entrare in accademia: una appartiene ai Royal, e l’altra ai Guardian, e cerca di combattere contro gli Strigoi, vampiri malvagi che vogliono distruggere la società.

Julie Plec, assieme alla sua collaboratrice di lunga data, Marguerite MacIntyre, hanno fatto da co-showrunner alla serie e da produttrici esecutive. I libri sono stati già adattati per un film prodotto da Lionsgate nel 2014.