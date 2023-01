The Mandalorian 3: il trailer supera il record di visualizzazioni per una serie su Star Wars

L’uscita del trailer di The Mandalorian 3, oltre a presentare alcuni contenuti dei nuovi episodi agli appassionati, ha anche fatto segnare un record per quanto riguarda le serie televisive di Star Wars: il filmato ha ottenuto 84,5 milioni di visualizzazioni in 24 ore, superando il record detenuto da Obi-Wan Kenobi, che si era fermato a 58 milioni.

Considerando la qualità e l’approvazione dei fan nei confronti delle prime due stagioni, c’è molta attesa per The Mandalorian 3, ed il trailer sembra aver ulteriormente caricato di aspettative gli appassionati di Star Wars. Rivediamo il filmato.

In The Mandalorian 3 continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.

La serie è interpretata da Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.

Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono executive producer.

Pedro Pascal re delle serie TV

The Mandalorian ha come grande protagonista l’interprete Pedro Pascal, che da poco ha esordito sul piccolo schermo anche con The Last of Us. Su quest’ultimo progetto l’attore ha dichiarato:

Mi ha impressionato molto il Joel del videogioco. Ero preoccupato per il fatto di averlo voluto imitare troppo, che è un qualcosa di giusto in alcune circostanze, ma che potrebbe rivelarsi un errore in altre. Perciò ho cercato di creare una certa distanza, e mi sono affidato agli autori Craig Mazin e Neil Druckmann.

Mentre per quanto riguarda The Mandalorian, il popolare interprete ci ha detto sulla sua esperienza iniziale con il telefilm:

Per me è un sogno che si realizza. Non capisco più nulla, è come se fossi sulla Luna. Quando ero giovane sognavo di far parte di questa mitologia e ora ne faccio parte anche io. È meraviglioso.

Leggi la nostra intervista: