Marvel: Kevin Feige parla del segreto della formula dell’MCU

Kevin Feige ha parlato al The Movie Business Podcast, rivelando il segreto della formula del Marvel Cinematic Universe, che, in realtà, non è un vero e proprio segreto, bensì un consiglio. Il capo dei Marvel Studios ha parlato degli elementi che hanno costruito la Casa delle Idee sul grande schermo.

Ecco cosa ha rivelato Feige:

La verità, che non è molto entusiasmante, è il fatto che non esiste un segreto. Ci sono segreti che riguardano la linea narrativa, gli spoiler, e cose di questo genere, ma la verità sulla formula è che non ce ne sta una. Il segreto che si è condiviso tra narratori, registi e addetti ai lavori è che ci vuole tanto lavoro. E l’unica cosa che può stimolare il duro lavoro è la passione, ed è un qualcosa che abbiamo tutti in comune ai Marvel Studios. Se non fossimo noi a fare questi film saremmo i primi ad acquistare i biglietti del cinema per vederli.

Parlando con Josh Horowitz di MTV News, lo stesso Feige ha detto sulle varie fasi dell’universo cinematografico Marvel: