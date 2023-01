Cosa possiamo imparare dagli impatti dei cambiamenti climatici del passato?

Un nuovo studio, guidato dalla professoressa Gwen Robbins Schug dell’UNC Greensboro, ripercorre l’impatto dei rapidi cambiamenti climatici sull’uomo negli ultimi 5.000 anni e offre lezioni per i responsabili politici di oggi. La meta-analisi di circa un decennio di dati bioarcheologici è stata pubblicata nei Proceedings of the National Academy of Sciences da un team di 25 autori che rappresentano 21 università.

“Negli ultimi anni, i bioarcheologi – che esaminano i resti umani per comprendere le popolazioni del passato – hanno iniziato a concentrarsi sull’impatto degli eventi climatici sulle società del passato”, afferma la dott.ssa Robbins Schug. “Abbiamo trovato prove del fatto che, nonostante i pregiudizi popolari, le migrazioni ambientali, la competizione, la violenza e il collasso della società non sono inevitabili di fronte a un rapido cambiamento climatico”. Schug e i suoi collaboratori hanno valutato i dati relativi agli scheletri umani e i risultati di 37 studi bioarcheologici su popolazioni vissute da 5.000 anni fa a 400 anni fa. Le società rappresentate coprivano il mondo intero, provenendo dall’attuale America, Argentina, Cile, Cina, Ecuador, Inghilterra, India, Giappone, Niger, Oman, Pakistan, Perù, Thailandia e Vietnam.

Hanno scoperto che il cambiamento climatico è stato più distruttivo per le società gerarchiche e urbane, quando non hanno avuto la flessibilità necessaria per rispondere alle sfide ambientali. “Una maggiore dipendenza dall’agricoltura può essere un problema”, afferma Robbins Schug. “Le comunità rurali piccole e interconnesse, con un elevato utilizzo delle risorse locali e fonti alimentari diversificate provenienti dalla pastorizia, dall’agricoltura su piccola scala, dalla caccia, dalla pesca e dalla raccolta, erano più resistenti”. I ricercatori hanno anche appreso che, quando sono state messe sotto pressione dagli eventi del cambiamento climatico, le società urbane con alti livelli di disuguaglianza economica erano a più alto rischio di malattie infettive e di violenza. “Le malattie e la violenza si diffondono”, afferma Schug. “Se si vuole proteggere una società, non si possono lasciare vulnerabili ampi segmenti della popolazione”. Gli scienziati sperano che le loro scoperte attuali e future possano aiutare i responsabili politici a definire le priorità per ridurre le malattie pandemiche, la povertà, la fame e la violenza. “Le strategie di successo”, afferma Schug, “sosterranno i mezzi di sussistenza rurali, incoraggeranno pratiche diverse per ottenere cibo e altre risorse, favoriranno una distribuzione equa, manterranno la nostra capacità di mobilitarci quando le circostanze lo richiederanno e incoraggeranno relazioni reciprocamente vantaggiose tra gruppi e specie”.