Vino: “Porta benefici alla salute”, lo dice il ministro Schillaci

Il ministro della salute, Orazio Schillaci, in un videomessaggio sul tema “vino e salute”, afferma:

Il vino, per la sua composizione ricca e originale in termini di polifenoli e antiossidanti, è anche associato a benefici per la salute, in particolare se il consumo è integrato in un modello di dieta mediterranea italiana. Il ministero della salute è impegnato con decisione nella promozione di abitudini corrette e ispirato al principio condiviso del ‘less is better’, suggerito con chiarezza anche dalle linee guida per una sana alimentazione che indicano i parametri generali per un consumo di alcol a basso rischio.

Il primo passo per la tutela e la prevenzione dei cittadini è dunque promuovere l’informazione e la conoscenza sul vino. Tutto per il sostegno alla diffusione di stili di vita e consumo sani e responsabili. È fondamentale svolgere la promozione tramite voci serie e autorevoli, in special modo in un mondo come quello attuale pieno di false notizie.

L’obiettivo è alfabetizzare i cittadini con programmi e azioni per rafforzare la prevenzione. Rendere il consumatore un alleato per la sua salute, facendolo diventare più consapevole sul consumo dell’alcol, sulla degustazione. Far diventare il bere qualcosa di speciale, quasi un prezioso patrimonio culturale e sociale, e non un qualcosa fine a se stesso.