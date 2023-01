The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition in edizione fisica dal 26 gennaio

CD Projekt RED ha annunciato quando sarà disponibile la versione fisica per console di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition.

Il 14 dicembre scorso è uscito, su tutte le piattaforme per cui è disponibile il gioco originale, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, versione “definitiva” del capolavoro di CD Projekt RED. L’update è gratuito per chi è in possesso del gioco in una delle versioni precedenti, tuttavia a breve, per chi ancora dovesse procurarsi una copia del gioco, sarà possibile anche acquistare ex-novo direttamente la Complete Edition per PlayStation 5 e Xbox Series X: per l’Italia la data è fissata al 26 gennaio.

Aggiornato alla versione più recente, The Witcher 3: Wild Hunt contiene tutti i contenuti scaricabili pubblicati, insieme a tutte le nuove aggiunte, tra cui la modalità foto incorporata, oggetti ispirati alla serie Netflix di The Witcher come spade, armature e abiti alternativi, e altro ancora, oltre a una grafica rinnovata per PC e su console di nuova generazione.

La nuova versione, promessa diversi mesi fa, è completamente gratuita per tutti i possessori del gioco, in qualunque versione (standard, GOTY o Complete Edition) e su qualunque piattaforma (PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch) e porta con sé una quantità enorme di modifiche e migliorie. Su PlayStation 5 assicuratevi di scaricare, da PlayStation Store, la versione specifica per PS5: se vi limiterete ad aggiornare la versione PS4 avrete l’aggiornamento relativo alla PS4 Pro, in pratica, ma non tutto il pacchetto. Dopo aver effettuato l’aggiornamento dovrete scaricare anche la versione PS5, per poi cancellare quella PS4 per risparmiare spazio.

Questa la sinossi del gioco:

Vesti i panni di Geralt di Rivia, cacciatore di mostri, in una terra devastata dalla guerra e infestata da terribili creature. Il tuo contratto? Rintracciare Ciri, la Figlia della Profezia, un’arma vivente che può alterare il destino del mondo.

Trovate tutti i dettagli sulla nuova versione in questo articolo: