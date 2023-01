Gossip Girl è stato cancellato dopo due stagioni

Dopo sole due stagioni il sequel di Gossip Girl è stato cancellato. HBO Max ha deciso di non andare avanti con il progetto che riprendeva la serie divenuta cult durante lo scorso decennio. Ma lo showrunner Joshua Safran, che inizialmente sperava in una possibile acquisizione da parte di un altro network, ha successivamente spento le speranze dei fan.

Nel tweet iniziale Joshua Safran ha dichiarato:

Purtroppo ecco l’ultimo pettegolezzo: con il cuore pieno di sofferenza devo annunciare che Gossip Girl non continuerà ad andare avanti su HBO Max. I produttori ed io saremo sempre grati al network per il loro supporto, agli sceneggiatori per il talento messo a disposizione, al cast per aver fatto da grandi collaboratori ed amici, ed alla squadra di lavoro per la dedizione.

Joshua Safran ha poi aggiunto, parlando a Vanity Fair dell’obiettivo di cercare di essere acquisiti da un altro network per poter proseguire con Gossip Girl, dichiarando:

Non credo che andremo da nessuna parte, perché costiamo troppo. Abbiamo girato scene nelle location più importanti di New York, posti in cui nessuno di noi aveva mai fatto lavori sul set. Tutto questo costa molti soldi. Non credo perciò che andremo da nessuna parte perché costiamo troppo.

Nel cast del revival di Gossip Girl ritroviamo Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith, Grace Duah e Michelle Trachtenberg.

Sinossi:

Inizia un nuovo semestre alla Constance Billard, e Gossip Girl è intenzionata a non dare tregua a nessuno, con un unico obiettivo: influenzare e controllare le scandalose vite e le scandalose bugie dei rampolli dell’elite di Manhattan. D’altronde bisogna dare al proprio pubblico ciò che il proprio pubblico brama, e Gossip Girl ha un intero repertorio di rivelazioni scottanti a cui attingere. Ora è dunque tempo per lei di tornare in azione, e per Julien, Zoya e gli altri di tornare a preoccuparsi, perché è in arrivo qualcosa di ancora di più catastrofico! Vecchi nemici, nuovi alleati, niente di stabile, tutto in continuo divenire: potrà esserci una sola regina, e ora della fine dell’anno scolastico tutti sapranno dove sono stati (dis)seppelliti i segreti…e chi li ha portati allo scoperto…

Il nuovo Gossip Gril è disponibile su Prime Video.