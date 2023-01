Ted Lasso 3: la terza stagione della serie Apple arriverà in primavera

Durante il Television Critics Association press tour si è parlato anche di Ted Lasso 3, con il co-creatore Bill Lawrence e Brett Goldstein che hanno annunciato l’uscita del telefilm entro la primavera. Inoltre è stata mostrata anche una prima immagine della stagione.

Ecco lo scatto in cui vediamo Ted (Jason Sudeikis) e Nathan (Nick Mohammed) che si incontrano come rivali.

Bill Lawrence durante il panel ha detto:

Secondo alcune voci la terza stagione di Ted Lasso dovrebbe essere quella conclusiva. Questa è la sinossi di Ted Lasso:

Jason Sudeikis è Ted Lasso, un allenatore di football universitario del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza come allenatore di calcio. Ma ciò che gli manca nella conoscenza, lo compensa con ottimismo, determinazione da sfavorito… e biscotti.