Persona 3 Portable e Persona 4 Golden disponibili da oggi: trailer di lancio

ATLUS ha lanciato oggi due capitoli storici della serie Persona, ovvero Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, adesso disponibili su Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Inoltre, i due titoli sono presenti da oggi anche nel catalogo Xbox Game Pass su console e PC per tutti coloro che hanno un abbonamento al servizio. Vi presentiamo il trailer di lancio di questa doppia release.

Questa nuova versione propone grafica rimasterizzata e un’esperienza di gameplay più comoda grazie a miglioramenti specifici come l’introduzione di differenti livelli di difficoltà, la localizzazione in diverse lingue e una nuova comoda funzionalità di “Suspend Save”.

Entrambi i giochi sono disponibili per l’acquisto sugli store digitali al prezzo di 19,99 € ciascuno. Con Persona 3 Portable e Persona 4 Golden disponibili sulle piattaforme di gioco moderne non c’è mai stato un periodo migliore di questo per i fan di Persona di lunga data e per coloro che scoprono la saga per la prima volta, visto che possono tuffarsi in questi classici GdR senza tempo e godersi un viaggio fantastico.

Persona 3 Portable

Se ti dicessi che c’è un’ora “nascosta” tra un giorno e l’altro… ci crederesti? Questo momento ignoto è “l’Ora Buia”. Un’insolita calma avvolge la città, la gente si trasforma in inquietanti feretri e mostri sovrannaturali chiamati Ombre sciamano ovunque. Una notte, il protagonista subisce un attacco da parte di queste Ombre. Quando ogni speranza sembra ormai perduta, il potere del cuore, la sua Persona, si risveglia.

Persona 4 Golden

Dicono che la tua anima gemella apparirà se fissi una televisione accesa in una notte piovosa… Una strana voce si diffonde nella cittadina di campagna di Inaba, nuova casa del protagonista, mentre inizia una serie di misteriosi omicidi. Man mano che il protagonista e i suoi compagni inseguiranno la verità, si ritroveranno ad aprire la porta verso un altro mondo.

