Le caratteristiche della musica che ci fa addormentare

Molte persone dicono di ascoltare musica per addormentarsi, il che fa sorgere la domanda se la musica scelta a questo scopo condivida alcune caratteristiche universali. Un nuovo studio ha identificato alcune caratteristiche tipiche della musica associata al sonno, come il fatto di essere più tranquilla e lenta rispetto ad altre musiche. Tuttavia, le playlist di musica per il sonno più popolari su Spotify includono anche brani più veloci, più forti e più energici. Rebecca Jane Scarratt dell’Università di Aarhus, in Danimarca, e colleghi presentano questi risultati sulla rivista PLOS ONE. Per comprendere meglio le caratteristiche della musica per il sonno, Scarratt e colleghi hanno analizzato 225.626 brani da 985 playlist su Spotify composte dagli utenti per favorire il sonno. Hanno utilizzato un’interfaccia di programmazione di Spotify per confrontare le caratteristiche audio tra i “brani del sonno”.

Da questa analisi è emerso che la musica del sonno tende a essere più silenziosa e lenta rispetto ad altre musiche. Inoltre, manca più spesso di testi e presenta più spesso strumenti acustici. Tuttavia, nonostante queste tendenze, i ricercatori hanno riscontrato una notevole diversità nelle caratteristiche, identificando sei sottocategorie distinte. Tre delle sottocategorie, tra cui la musica d’ambiente, sono in linea con le caratteristiche tipiche della musica del sonno. Tuttavia, la musica delle altre tre sottocategorie era più forte e con un grado di energia maggiore rispetto alla media. Questi brani includevano diverse canzoni popolari, tra cui “Dynamite” della band BTS e “lovely (with Khalid)” di Billie Eilish e Khalid. Gli autori ipotizzano che, nonostante la loro maggiore energia, le canzoni pop possano potenzialmente favorire il rilassamento e il sonno di alcune persone grazie alla loro familiarità. Nel complesso, questo studio suggerisce che non esiste una “taglia unica” quando si tratta di scegliere la musica per il sonno. I risultati potrebbero contribuire allo sviluppo futuro di strategie basate sulla musica per aiutare le persone a dormire.

Gli autori aggiungono: “In questo studio abbiamo analizzato le caratteristiche della musica utilizzata per il sonno e abbiamo scoperto che, anche se la musica per il sonno in generale è più morbida, lenta, strumentale e più spesso suonata con strumenti acustici rispetto ad altre musiche, la musica che le persone utilizzano per addormentarsi presenta un’ampia variazione, compresa la musica caratterizzata da un’alta energia e da un ritmo elevato”. Lo studio può sia informare l’uso clinico della musica sia far progredire la nostra comprensione di come la musica sia usata per regolare il comportamento umano nella vita quotidiana”.