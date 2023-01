HeroQuest: in arrivo l’espansione La Maga dello Specchio

Lo storico pack di imprese aggiuntive per HeroQuest dal titolo La Maga dello Specchio arriva per la prima volta completamente tradotto in italiano.

Fin dal suo ritorno sugli scaffali nella nuova edizione italiana, HeroQuest ha fatto riemergere i ricordi di tantissimi appassionati che negli anni ‘80/’90 hanno passato ore in compagnia degli epici protagonisti di una delle pietre miliari dei dungeon crawler vivendo incredibili storie, e fatto innamorare dei giochi di ruolo numerosi nuovi giocatori. Dopo il grande successo della prima espansione, Frozen Horror, annunciata l’anno scorso, ecco il turno di uno dei pack di imprese aggiuntive più atteso e amato dai fan del genere: dal 23 gennaio sarà finalmente disponibile in italiano nelle fumetterie, nelle librerie, nei negozi specializzati e online, HeroQuest “La Maga dello Specchio”.

HeroQuest è stato il primo titolo a saper unire l’universo fantasy e le miniature in un unico gioco da tavolo dalle meccaniche immortali. La nuova espansione non è da meno: con “La Maga dello Specchio”, i giocatori potranno vestire i panni di nuova valorosa eroina, la cui missione è salvare la principessa Millandriell, intrappolata dalla malvagia Arcimaga Sinestra. Prima di poter attraversare lo specchio ed entrare nel Regno Riflesso per salvare la principessa, l’Elfa insieme ai suoi compagni eroi dovranno superare una serie di prove e imprese che li aiuteranno a prepararsi per l’epico scontro finale.

Per utilizzare il nuovo set di espansione è necessario possedere il sistema base di HeroQuest. La Maga dello Specchio contiene un Libro delle Imprese con 10 nuove avventure, 33 miniature pitturabili, 35 carte da gioco, un foglio di tasselli in cartone e il manuale delle istruzioni. Insomma, tutto l’occorrente per sessioni di gioco avvincenti e memorabili!

Per chi vuole provare in anteprima la nuova espansione, da venerdì 20 a domenica 22 gennaio in tutti gli store Games Academy e Funside sarà possibile vedere la nuova espansione e affrontare l’Arcimaga Sinestra per provare a salvare la principessa Millandriell dai suoi rapitori. A rendere il weekend ancora più unico, a vestire i panni di master e di valorosi eroi, nei principali store della Penisola, ci saranno una schiera di influencer, creator e volti noti nel mondo dei gamers: Rinogram, Master of Masters, Anime Night Live, Zeth Castle, Giochi sul Nostro Tavolo, Dunwich Buyers Club, Dottor Morgan e i D20 Nation. Tutte le informazioni per poter prenotare la vostra demo e scoprire tutti i dettagli dell’evento e del nuovo gioco HeroQuest a questo link.

