Top Gun: Maverick Superfan Collection, ecco il cofanetto della saga di Tom Cruise

Top Gun: Maverick è il film che nel 2022 ha stupito, conquistato e catturato praticamente tutti. Eagle Pictures, produttrice del film, mai si sarebbe attesa un successo così prorompente. Il nuovo film di Tom Cruise sequel del cult di fine anni ’80 si è posizionato al primo posto del botteghino mondiale in chiusura dello scorso anno. Top Gun: Meverick con quasi un miliardo e 500 milioni di dollari ha battuto tutti i concorrenti, tra cui i colossal della Marvel come Thor Love and Thunder e Black Panther Wakanda Forever ma anche i film DC come The Batman. Avatar The Way of Water non è riuscito a raggiungere, in soli 15 giorni dal rilascio, le vette toccate dal sequel di Top Gun. Per festeggiare il successo di Top Gun: Maverick e la rinnovata popolarità del marchio Top Gun Plaion Pictures ha lanciato sul mercato un’edizione da collezione dedicata alla saga campione di incassi di Tom Cruise.

Top Gun 2-Movie 4K SteelBook Superfan Collection è un cofanetto dedicato ai veri fan del franchise. Oltre alle splendide steelbook dedicate ai due film sono contenuti all’interno del prestigioso cofanetto tanti altri gadget a tema, uno più bello dell’altro. Scopriamo assieme la Superfan Collection di Top Gun.

Prima di attentarmi nella recensione e nell’esposizione dettagliata del cofanetto, ecco il trailer di Top Gun: Maverick.

Top Gun 2-Movie 4K SteelBook Superfan Collection: scopriamola insieme!

Come vi accennavo in apertura il cofanetto Top Gun 2-Movie 4K SteelBook Superfan Collection è stato progettato, pensato e realizzato per i veri fan dei film ti Tom Cruise. I gadget contenuti all’interno sono tutti studiati per coloro che amano le scene di Top Gun e del suo sequel. Questa edizione da collezione sarebbe perfetta da regalare o da regalarsi per le feste o per il compleanno. Ovviamente, come vi ho ribadito, è fondamentale essere appassionati delle pellicole in questione. I non super fan acquisteranno con piacere il semplice blu-ray ma chi ama davvero Top Gun e Top Gun: Maverick non esiterà nemmeno un secondo.

Ecco tutto ciò che è contenuto all’interno di Top Gun 2-Movie 4K SteelBook Superfan Collection. La scatola arriverà a casa vostra imballata a dovere e tutti i prodotti sono accuratamente contenuti all’interno di vero e proprio cofanetto da collezione da esibire tra i propri cimeli. Il cofanetto ha una chiusura magnetica che vi consentirà di aprire molto facilmente. L’esterno è di colore grigio scuro e brandizzato interamente a tema Maverick, il nome è anche accuratamente stampato sulla parte alta della scatola. Impossibile confondersi.

Appena aprirete il cofanetto vi ritroverete davanti le due steelbook: la prima sulla sinistra dedicata al primo film, Top Gun, mentre la seconda a Top Gun: Meverick. Esteticamente sono due steelbook stupende: metallizzate, decorate in ogni minimo particolare, ricche di dettagli e prive di scritte poco utili e ingombranti. Entrambe le cover sono dedicate a Maverick. Il personaggio interpretato da Tom Cruise è il protagonista di entrambe le steelbook. Sulle due scatoline di metallo sono impresse due fotografie di Peet Maverick provenienti, rispettivamente, dai due film. Alterno delle steelbook troverete due cd per ogni film. Questi sono i contenuti speciali presenti nel dischi blu-ray dei film:

Top Gun: Maverick 4K UHD

• Cleared for Take Off

• Breaking New Ground

• A Love Letter to Aviation

• Forging the Darkstar

• Masterclass with Tom Cruise

• Music Videos

Top Gun (1986) 4K UHD

• The Legacy of Top Gun

• On Your Six – Thirty Years of Top Gun

• Commentary By Filmmakers and Naval Experts

Top Gun: Maverick Blu-ray

• Cleared for Take Off

• Breaking New Ground

• A Love Letter to Aviation

• Forging the Darkstar

• Music Videos

Top Gun (1986) Blu-ray

• The Legacy of Top Gun

• Danger Zone: The Making of Top Gun

• Commentary By Filmmakers and Naval Experts

• Best of the Best: Inside the Real Top Gun

• Survival Training Featurette

and much more

Quanto segue è l’indicazione data dal produttore e descrizione ufficiale della Top Gun 2-Movie 4K SteelBook Superfan Collection.

I gadget della Top Gun 2-Movie 4K SteelBook Superfan Collection

Oltre ai blu-ray in edizione 4K Ultra HD all’interno della Top Gun 2-Movie 4K SteelBook Superfan Collection sono presenti diversi gadget pronti a rallegrare i fan della saga.

Appena sollevate la scatola contenente le due steelbook troverete al suo interno 5 gadget diversi e perfetti per ogni gusto:

un set di fotografie tratte direttamente dai due film, alcune le avrete notate sicuramente perché presenti in formato foto già all’interno del film. Le foto sono stampate su carta fotografica di vario formato, tutte in ottima qualità.

tratte direttamente dai due film, alcune le avrete notate sicuramente perché presenti in formato foto già all’interno del film. Le foto sono stampate su carta fotografica di vario formato, tutte in ottima qualità. portachiavi in pelle dedicato a Top Gun: Maverick, è un portachiavi davvero particolare ed inusuale. Ha un particolare gancio dorato a ferro di cavallo e deve essere smontato e rimontato per poterlo utilizzare, inserendo le chiavi al suo interno. È davvero molto elegante e in perfetta sintonia con il film.

Maverick, è un portachiavi davvero particolare ed inusuale. Ha un particolare gancio dorato a ferro di cavallo e deve essere smontato e rimontato per poterlo utilizzare, inserendo le chiavi al suo interno. È davvero molto elegante e in perfetta sintonia con il film. 4 sottobicchieri dedicati alla saga : chi non ama i sottobicchieri? Chiunque in casa ha almeno uno di questi prodotti. Sono utili sia da inserire sotto bicchieri contenenti bevande calde che fredde, evitano di rovinare la superficie su cui posiamo i nostri calici. Questi in particolare sono tematizzati Top Gun, un vero privilegio.

: chi non ama i sottobicchieri? Chiunque in casa ha almeno uno di questi prodotti. Sono utili sia da inserire sotto bicchieri contenenti bevande calde che fredde, evitano di rovinare la superficie su cui posiamo i nostri calici. Questi in particolare sono tematizzati Top Gun, un vero privilegio. Piastrina in metallo di Maverick: il gadget migliore di tutti è senza dubbio la replica 1:1 della piastrina di Maverick. La piastrina di Peete è un movie props fondamentale da avere per tutti i fan di Top Gun. Questo in particolare è realizzato divinamente. Perfetto in ogni suo minimo dettaglio.

il gadget migliore di tutti è senza dubbio la replica 1:1 della piastrina di Maverick. La piastrina di Peete è un movie props fondamentale da avere per tutti i fan di Top Gun. Questo in particolare è realizzato divinamente. Perfetto in ogni suo minimo dettaglio. I magneti di Top Gun: se collezionate magneti sarete felici di trovarne diversi a tema Top Gun. Anche chi non ha una collezione di magneti particolarmente assortita non avrà alcun problema a collocare su una superficie metallica i magneti contenuti in questa box.

Dettagli prodotto Top Gun 2-Movie 4K SteelBook Superfan Collection

Età consigliata : Adatto per 12 anni e più

Lingua : Inglese

Dimensioni del collo : 41.7 x 27 x 9.9 cm; 1.56 Kg

Formato supporto : 4K

Tempo di esecuzione : 7 ore e 59 minuti

Data d’uscita : 5 dicembre 2022

Sottotitoli: : Ceco, Danese, Olandese, Finlandese, Cantonese, Francese, Cinese semplificato, Tedesco, Cinese tradizionale, Italiano, Cinese Taiwanese, Giapponese, Norvegese, Portoghese, Coreano, Svedese, Portuguese Brazilian, Coreano, Rumeno, Russo, Polacco, Ungherese, Latin Spanish, Slovacco, Thai

Lingua : Inglese (Dolby Atmos)

Studio : Paramount Home Entertainment

ASIN : B0BF5WBH41

Paese di origine : Regno Unito

Numero di dischi : 1

Se amate particolarmente Top Gun vi segnalo anche la giacca Avirex lanciata per l’uscita di Top Gun: Maverick. Avirex, storico marchio di abbigliamento americano e fornitore della US Air Force, collabora attivamente con la divisione Consumer Products di Paramount Italia, per celebrare l’uscita del film Top Gun: Maverick grazie al lancio di una serie di capi. Avirex ha dunque realizzato, con la sua linea più giovane AVX, una serie di capi iconici con le grafiche originali del film, ed i Patches che gli spettatori potranno ammirare sulle giacche che indossano i piloti dell’aviazione nel film.

Inoltre Avirex ha creato altri prodotti inerenti a Top Gun come: T-shirts, felpe, maglieria, e l’immancabile Bomber MA-1: la famosa giacca da aviatore in Nylon verde militare che Tom Cruise ha reso celebre indossandola nella sua indimenticata corsa liberatoria in moto. Si aggiungono i capi originali dell’aviazione americana come l’intramontabile pantalone Chinos, icona di stile indossata tra gli altri dal Presidente Kennedy. Gli appassionati del noto marchio americano troveranno in questa collezione tutti gli argomenti che hanno reso l’abbigliamento Avirex mitico: tessuti cotonieri, colori kaki e polverosi, giubbotti in pelle ed in nylon militare. Ecco il link in cui potete trovare la giacca in questione e tutte le altre ispirate alla saga cinematografica di Tom Cruise.

Avete già visto lo spericolato video di ringraziamenti di Tom Cruise ai fan?

Come vi accennavo in apertura, Top Gun: Maverick è stato il più grande successo del 2022, in maniera anche inaspettata: Tom Cruise è molto fiero di ciò e, dal set di Mission: Impossible – Dead Reckoning, registra un video messaggio per i fan, per ringraziarli del supporto. Fin qui, niente di strano, se non fosse che il video è girato su un aereoplano in quota nei cieli del Sud Africa, e Cruise non si stesse gettando per una ripresa del nuovo film… Il tutto con la partecipazione di Christopher McQuarrie, regista dei nuovi M:I e sceneggiatore del sequel di Top Gun, presente durante i saluti ma lì anche per supervisionare l’ennesimo folle stunt dell’attore americano, decisamente insuperabile a livello di dedizione al lavoro. Tra l’altro il successo di Top Gun: Maverick, ha reso il film il secondo migliore incasso dalla pandemia dopo Spider-Man: No Way Home, sta fruttando tanto anche a Tom Cruise, che, sembra, guadagnerà dal film quasi 100 milioni di dollari. Questo perché, oltre ai 12,5 milioni che l’attore ha percepito di base per la sua performance, Tom Cruise ha siglato un accordo per cui ha diritto al 10% degli incassi ricevuti da Paramount Pictures (ovvero il 50% degli incassi complessivi del film), una cifra che gli avrebbe permesso già di guadagnare 50 milioni di dollari. Ma, secondo quanto rivelato dal sito Puck News, Tom Cruise avrebbe anche altre clausole che permetterebbero di far crescere il suo guadagno, con una forbice che si aggirerebbe tra i 60 ed i 100 milioni di dollari. Insomma, un guadagno stratosferico per un sequel di grandissimo successo.

Il Tenente Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell'unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster", figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw "Goose". Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno arriverà nelle sale il 14 luglio 2023, con la parte 2 prevista per il 28 giugno 2024. Nel cast di M:I DR ritroviamo Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Henry Czerny, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis e Frederick Schmidt.

Il nuovo film è diretto da Joseph Kosinski e sceneggiato da Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, e vede nel cast, oltre al ritorno di Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis, oltre a Ed Harris e Val Kilmer.

Questa la sinossi ufficiale:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.