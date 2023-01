Returnal: trailer della versione PC in arrivo il 15 febbraio

Dopo il grande successo del debutto su PlayStation 5, Returnal si appresta ad arrivare anche su PC, di modo che tanti nuovi giocatori possano unirsi al viaggio di Selene su Atropo, a partire dal 15 febbraio. Un nuovo trailer mette in luce la cura nello sviluppo del porting e le sue funzionalità tecniche.

Rispetto alla versione PS5, naturalmente, sarà possibile avere maggior controllo sulle impostazioni grafiche, tanto per cominciare. Sono state aggiunte l’NVIDIA DLSS e AMD FSR che vi permetteranno di aumentare il vostro framerate senza compromettere la risoluzione. Anche l’NVIDIA NIS è stata aggiunta per quei giocatori che vogliono vedere un aumento nella performance, ma non hanno un hardware che supporti DLSS o FSR.

Le ombre potenziate dal ray-tracing rimangono una caratteristica di Returnal, ma i nostri amici dei Climax Studios hanno aggiunto anche il supporto per i riflessi dinamici. Ciò aumenta il contrasto dei neri, facendo risaltare ulteriormente i proiettili dai colori neon. Goditevi questa grafica in due formati di risoluzione, Ultrawide 21:9 e Super Ultrawide 32:9. Ammirate ogni struttura, panorama e scorcio di Atropo mentre esplorate il pianeta, ma non abbassate la guardia: un boss gigante potrebbe essere dietro l’angolo.

Prendete le vostre cuffie preferite per provare l’audio 3D di Returnal su PC Godetevi il premiato audio e musica grazie a Dolby Atmos, due soluzioni audio 3D o il suono surround 5.1 e 7.1. E con l’audio personalizzato con il ray tracing potete immergevi pienamente nell’atmosfera di Returnal.

Infine, non c’è modo migliore per giocare a Returnal se non con un controller Dualsense che, grazie ai grilletti adattivi e al feedback aptico, vi farà immergere ancora di più nel gioco. Sfruttate il tatto per individuare minacce e risorse: vista e udito potrebbero non bastare per sopravvivere. È disponibile anche il supporto per tastiera e mouse, insieme a una vasta gamma di opzioni di personalizzazione per creare comandi su misura per voi.

Qui potete trovare la pagina dedicata alla versione pc sul sito di PlayStation.

Questa la sinossi originale del gioco:

Dopo un atterraggio d’emergenza su un pianeta alieno in continuo mutamento, Selene deve cercare la sua via di fuga esplorando le rovine di un’antica civiltà. Isolata e sola, si ritrova a combattere con le unghie e con i denti per la propria sopravvivenza, e ad ogni sconfitta è costretta a rivivere dal principio la sua avventura, intrappolata in un loop apparentemente infinito.

Preparati ad un gameplay roguelike dinamico e frenetico e scopri come il mondo intorno a te cambi ad ogni ciclo, così come gli oggetti a tua disposizione. Ogni rinascita offre nuove possibilità, costringendoti a uscire dagli schemi e affrontare i combattimenti con una strategia sempre diversa.

L’oscura bellezza di questo mondo in rovina, reso vivo da stupendi effetti visivi, è colma di sorprese dirompenti, dall’inferno di proiettili dei combattimenti all’ultimo sangue ai crudeli meandri di ambienti estremi e contrastanti. Esplora, scopri e combatti durante un viaggio spietato in cui è il mistero e darti la caccia.

Progettato per aumentare al massimo la rigiocabilità, il mondo procedurale di Returnal ti invita a rialzarti dopo ogni sconfitta e affrontare nuove sfide ad ogni rinascita.

