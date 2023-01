Pancreas artificiale: efficace per il diabete di tipo 2

Nuova scoperta per la ricerca, è stato testato un pancreas artificiale che può essere usufruito dai pazienti che soffrono di diabete di tipo 2. Il dispositivo alimentato da un algoritmo universitario ha ridotto della metà il tempo trascorso dai pazienti con alti livelli di glucosio nel sangue. Dall’altra ha aumentato il tempo passato nel target di glucosio.

Gli studiosi dell’Università di Cambridge hanno quindi creato un pancreas artificiale che può aiutare a contenere i livelli di glucosio nella normalità. Il team ha creato un’app con un sistema che combina una pompa per insulina e un monitor del glucosio. Il software è controllato da un algoritmo. Quest’ultimo prevede la quantità di insulina necessaria per mantenere i livelli di zucchero nel sangue entro un intervallo desiderato. L’efficacia del nuovo pancreas artificiale sta nel trattamento del diabete di tipo 2.

È stato dimostrato che anche pazienti con diabete di tipo 1 possono beneficiare di un pancreas artificiale controllato da un algoritmo simile. Il test del pancreas è avvenuto anche su diabetici di tipo 2 che hanno bisogno di dialisi renale. Le prestazioni del pancreas artificiale sono state misurate con varie metriche. I pazienti che usano il pancreas artificiale hanno trascorso il 66% del loro tempo dentro l’intervallo desiderato. Questo rispetto al 32% per i pazienti che hanno ricevuto il controllo.

Molte persone con diabete di tipo 2 lottano per gestire i loro livelli di zucchero nel sangue utilizzando i trattamenti attualmente disponibili, come le iniezioni di insulina. Il pancreas artificiale può fornire un approccio sicuro ed efficace per aiutarli, e la tecnologia è semplice da usare e può essere implementata in modo sicuro a casa.