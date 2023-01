Netflix 2023: le date d’uscita dei film originali, da Rebel Moon a Heart of Stone

Attraverso un video la piattaforma streaming Netflix ha diffuso le date d’uscita dei suoi film originali del 2023. Ci sono vari lungometraggi attesi: su tutti il Rebel Moon di Zack Snyder, ma anche il film su Luther, Extraction 2 con Chris Hemsworth, Heart of Stone con protagonista Gal Gadot.

Ecco il video.

Questo è l’elenco dei titoli con le date di distribuzione:

You People (27 gennaio)

Da me o da te (10 febbraio)

Luther: verso l’inferno (10 marzo)

Murder Myster 2 (31 marzo)

The Mother (12 maggio)

Extraction 2 (16 giugno)

They Cloned Tyrone (21 luglio)

Heart of Stone (11 agosto)

Lift (25 agosto)

Damsel (13 ottobre)

Pain Hustlers (27 ottobre)

The Killer (10 novembre)

A Family Affair (17 novembre)

Leo (22 novembre)

Leave the World Behind (8 dicembre)

Rebel Moon (22 dicembre)

Chiaramente è attrattivo anche il fatto che ogni titolo sia accompagnato da piccole sequenze estratte. E così abbiamo potuto avere un piccolo assaggio dell’atteso sci-fi di Zack Snyder, Rebel Moon, ma anche dell’action thriller che vedrà protagonista Gal Gadot, ovvero Heart of Stone. A breve, il 27 gennaio, sarà disponibile You People, film che vede Jonah Hill al fianco di Eddie Murphy, per una commedia che ricalca i temi di Indovina chi viene a Cena?, ma attualizzati.

Ecco alcuni contenuti tratti dai titoli più attesi.

Rebel Moon

La storia di Rebel Moon racconterà di una colonia pacifica alle periferie di una galassia, che ad un certo punto arriverà ad essere tiranneggiata da un despota. Il popolo incaricherà una giovane donna dal passato misterioso di andare alla ricerca di guerrieri capaci di poter dare loro una mano a sovvertire le sorti del loro destino.

Il cast del film Netflix vede presenti Anthony Hopkins, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou e Doona Bae. Questi interpreti si uniscono a Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), Jena Malone (The Neon Demon), Staz Nair (Supergirl) e Sky Yang (Halo).

Heart of Stone

Il lungometraggio ha l’aspirazione di essere il primo capitolo di un franchise in stile Mission: Impossible e 007 in una versione al femminile. A dirigere il film Heart of Stone ci sarà Tom Harper, mentre la sceneggiatura sarà realizzata da Allison Schroeder e da Greg Rucka. Il progetto è stato considerato come a priorità alta da parte della piattaforma streaming Netflix.

A lavorare sul film come produttori ci saranno David Ellison di Skydance Media, Dana Goldberg, Don Granger, la stessa Gadot, e la Pilot Wave con Jason Varsano, Bonnie Curtis, and Julie Lynn. L’uscita del film su Netflix è frutto di un’asta per l’assicurazione dei diritti di distribuzione. La piattaforma streaming è uscita vincitrice dall’asta per aggiudicarsi i diritti mondiali per la distribuzione dello spythriller di Skydance.

Luther: verso l’Inferno

Nel cast del nuovo capitolo, diretto da Jamie Payne, anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nei panni di Martin Schenk. Dopo cinque (altalenanti) stagioni girate e pubblicate tra il 2010 e il 2019, Luther si imbatte nel caso di un serial killer che sta terrorizzando Londra… peccato solo che, in prigione dopo alcuni sfortunati eventi, non abbia modo di dargli la caccia in prima persona. Almeno fin quando non decide di evadere, pur di concludere il lavoro.

Extraction 2

A produrre Extraction 2 sono i fratelli Russo, che sono da poco arrivati su Netflix con The Gray Man.

Il film continuerà la storia di Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenario delle operazioni segrete che, in Extraction ha il compito di salvare Ovi (Rudhraksh Jaiswal) dalle grinfie del rivale del padre. Diretto dallo stuntman di lunga data Sam Hargrave, e prodotto dai fratelli Russo, Extraction è stato un grande successo per Netflix, diventando all’epoca il più grande debutto cinematografico originale del servizio di streaming, ed è stato considerato come uno dei suoi successi.