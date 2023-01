Microcitosi: di cosa si tratta e come si presenta

Una riduzione di dimensioni dei globuli rossi asintomatica, non è facile la sua diagnosi. Ecco come si verifica, a cosa è associata e come si cura.

La diagnosi della microcitosi si ottiene con un esame del sangue completo, ecco perché si raccomandano check-up periodici di controllo. I microciti sono i globuli rossi con volume e dimensioni ridotti rispetto al normale. Si può parlare di microciti quando il volume medio del corpo dei globuli rossi di un adulto risulta sotto a 80 femtolitri. Il volume in condizioni normali dovrebbe trovarsi tra gli 80 e i 96 fL. La causa della microcitosi è l’anemia: ci sono varie forme anemiche fra cui l’ipocromia, ovvero, un rosso ridotto dei globuli rossi per carenza di emoglobina. Ecco le varie forme di anemia esistenti:

anemia sideropenica: la causa è la carenza di ferro rappresentata da eccessive emorragie, ma potrebbe anche essere dovuta da un malassorbimento di ferro dell’organismo

talassemie: malattie a carattere ereditario causate da un’alterata produzione di una delle proteine costituenti l’emoglobina

anemia da malattia cronica: causata da infezioni, patologie autoimmuni, cancro e disturbi renali, che rallentano la produzione di globuli rossi

anemie sideroblastiche congenite: anemie ereditarie, dove non c’è l’incorporazione corretta del ferro

esposizione prolungata al piombo

La microcitosi è asintomatica. I sintomi appaiono a causa del tipo di anemia associata. Ecco i sintomi delle anemie microcitiche:

stanchezza e debolezza

mancanza di respiro

vertigini

pallore cutaneo

Il test da fare per valutare la microcitosi è la misurazione della ferritina sierica. Ci possono essere anche altri test come la capacità di legare il ferro, la saturazione della transferrina, la sideremia e l’elettroforesi emoglobina. Una volta trovata la causa di anemia si possono integrare ferro e vitamina C. In alternativa, assumere pillole anticoncezionali per carenze di ferro in presenza di abbondanti cicli mestruali. Nei casi più gravi viene richiesta una trasfusione di sangue per riequilibrare i globuli rossi.

La microcitosi potrebbe essere associata alla presenza di un tumore. Nel caso di anemia da malattia cronica la causa può essere il linfoma di Hodgkin (LH) o il linfoma non-Hodgkin (LNH). Entrambi hanno origine dai linfociti, e tumore al seno.