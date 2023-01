Forspoken: svelate specifiche e caratteristiche della versione PC

Square Enix e Luminous Productions hanno pubblicato un nuovo video che permette di dare una prima occhiata al loro prossimo titolo, Forspoken, in arrivo su PC (tramite STEAM, Microsoft Store ed Epic Games Store). Sono stati inoltre condivisi nuovi dettagli sulle specifiche e sulle funzionalità della versione PC, che i giocatori potranno giocare quando verrà lanciata il 24 gennaio 2023.

Il nuovo video sulla versione PC di Forspoken mette in mostra sia il gameplay che i footage in-game della versione PC del gioco e mette in evidenza alcune delle specifiche e funzionalità per PC che saranno disponibili per i giocatori che sceglieranno questa piattaforma al momento del lancio, tra cui:

Straordinarie immagini con il supporto AMD FidelityFX

Opzioni di prestazioni fluide fino a 60 frame al secondo (con supporto AMD FSR)

Tempi di caricamento rapidi (con supporto Samsung SSD)

Supporto ultra-widescreen 32:9* per un’esperienza più coinvolgente e viste panoramiche

Supporto Full HDR e risoluzioni personalizzabili, aspect ratio e caratteristiche grafiche

Dispositivo compatibile con audio diretto e supporto audio 7.1 (Ambisonics).

Libertà di giocare con input da tastiera e mouse o controller (controller wireless DUALSHOCK 4 e DualSense, DirectInput o controller compatibile con Xinput)

Coloro che effettueranno il pre-ordine digitale di Forspoken su PC tramite STEAM®, Microsoft Store o Epic Games Store riceveranno una Spectra Combo Necklace, Elite Cloak e Overclock Nails utili nel loro viaggio attraverso Athia.

Forspoken sfrutterà tutta la potenza delle ultime tecnologie e dimostrerà la filosofia di Luminous Productions per fornire un’esperienza di gioco come mai prima d’ora, fondendo insieme la tecnologia più recente con la creatività. Forspoken verrà lanciato contemporaneamente su console PlayStation 5 (PS5) e PC (tramite STEAM, Microsoft Store ed Epic Games Store) il 24 gennaio 2023.

Forspoken è un GDR d’azione che segue il viaggio di Frey, una giovane di New York che viene trasportata nella bellissima quanto crudele terra di Athia – si legge nella descrizione ufficiale.

Nel tentativo di tornare a casa, Frey deve utilizzare le sue abilità magiche appena scoperte per attraversare terre spettacolari, combattere contro creature mostruose e sconfiggere potenti matriarche note come Tantas.

Vi ricordiamo che attualmente è disponibile sul PS Store la demo PS5 di Forspoken del gioco che vi permette di avere un primo assaggio dell’action RPG targato Liminos Production in arrivo questo mese: trovate ulteriori info sul sito ufficiale.

