Carburanti: lieve riduzione dei prezzi

Benzina in self service a 1,820 euro al litro, mentre diesel a 1,873. Cresce la polemica tra benzinai e governo, annunciata mobilitazione nazionale con i gestori.

Quotidiano energia rileva:

Quotazioni internazionali di benzina e diesel ancora in salita ma sulla rete nazionale si registrano nuovi ritocchi al ribasso sui prezzi raccomandati dei due carburanti. Il giro di tagli deciso in questi giorni dagli operatori comincia a riflettersi sulla distribuzione, e il monitoraggio dei prezzi praticati mostra infatti medie in lieve discesa.

Un’analisi odierna svolta da Quotidiano energia fa emergere l’allarmante situazione attuale. Nel frattempo cresce la polemica tra governo e benzinai, dall’altra c’è l’annuncio della mobilitazione nazionale per il 25-26 gennaio prossimo. Una mobilitazione in accordo con i gestori dei distributori. Attualmente i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale stanno leggermente scendendo. Dai controlli la media della benzina in self service è a 1,820 euro al litro (da 1,822 euro al litro). La media del diesel in self è a 1,873 euro al litro (da 1,876 euro al litro).

Sul fronte della modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio è di 1,962 euro al litro. La media del diesel è 2,015 euro al litro. Per quanto riguarda il Gpl i prezzi praticati si posizionano tra 0,796 e 0,812 euro al litro. Fra 2,123 e 2,547 al kg è collocato il prezzo medio del metano auto.